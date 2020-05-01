с чего всё началось

Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД. 995

Политика Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС. 395

Шоу-бизнес Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru. 32

Экономика Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта. 226

Общество Маск заявил о намерении продать все свои вещи Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи. 59

Общество Глава Роспотребнадзора объяснил всплеск числа заражений коронавирусом За последние два дня количество новых случаев заражения в России составило 15 тысяч человек. 70

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Васильева попала в больницу Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС. 53

Здоровье Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато. 23

Космос Virgin Galactic провела первое испытание нового космолета В пятницу, 1 мая, Virgin Galactic провела первое летное испытание космолета Unity серии SpaceShipTwo.

Общество В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан. 95

Происшествия В Москве ГИБДД со стрельбой задержала нарушителей самоизоляции Сотрудники ДПС для проверки документов попытались остановить Hyundai Solaris «Яндекс.Такси», но водитель проехал мимо и увеличил скорость. 534