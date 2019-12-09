Общество

РИА НовостиРИА НовостиВоробьев допустил продление режима самоизоляции в Подмосковье

Режим ограничений в Московской области продлят, считает губернатор Андрей Воробьев.
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"Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям", - ответил Воробьев в эфире телеканала "Россия-24
" на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на майские праздники.
ТАСС13:47

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Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

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РИАМО13:55

Режим самоизоляции и другие ограничения в Подмосковье могут продлить на майские праздники

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Власти Подмосковья не исключают продления режима самоизоляции на период майских праздников

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Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции на майские праздники

Интерфакс13:59

Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции

Вести.Ru14:47

Воробьев допустил продление режима самоизоляции в Подмосковье

РИА Новости13:51
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ТАСС 11:48
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Общество

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Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
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В Междуреченске целая семья заразилась коронавирусом

В Междуреченске коронавирусом заразилась целая семья из трех человек. Эти случая были выявлены по состоянию на утро вторника, 21 апреля.
Комсомольская правда - Кемерово 03:19
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Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
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Общество

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ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

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Армия и оружие

Работа над российским боевым роботом «Маркер» закончится в 2021 году

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В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России

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Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей

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Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин

Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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