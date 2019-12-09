Общество
РИА НовостиВоробьев допустил продление режима самоизоляции в Подмосковье
Режим ограничений в Московской области продлят, считает губернатор Андрей Воробьев.
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Режим самоизоляции и другие ограничения в Подмосковье могут продлить на майские праздники
Подмосковье Сегодня14:38
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Общество
Более 170 россиян вылетели из Гоа в Казань
Группа из 171 российского гражданина вылетела во вторник из штата Гоа в Казань.
ТАСС 11:48
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в центре Читы
Байкал24 21:40
Общество
Сразу 41 человек заразился коронавирусом за сутки в Алтайском крае
По данным регионального оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса COVID-19 к 21 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае выросло до 127.
Континент Сибирь Online 03:30
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из ЯНАО
Медики диагностировали у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из Ямало-Ненецкого автономного округа, заражение коронавирусом, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Бурятии.
ТАСС вчера в 23:28
Общество
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru 21:09
Общество
Новые ограничительные меры вводятся в Кузбассе в связи с коронавирусом
На территориях Анжеро-Судженского городского округа и Яйского муниципального округа вводятся дополнительные ограничительные мероприятия.
Сибдепо 06:01
Космос
Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал
Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 09:54
Гаджеты
AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
Astera 14:21
Шоу-бизнес
Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»
Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru вчера в 07:25
Религия
Настоятель Богоявленского собора Москвы умер от коронавируса
Пятый канал 11:12
Общество
Объявлена дата старта тестирования на антитела в России
Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
Происшествия
В Междуреченске целая семья заразилась коронавирусом
В Междуреченске коронавирусом заразилась целая семья из трех человек. Эти случая были выявлены по состоянию на утро вторника, 21 апреля.
Комсомольская правда - Кемерово 03:19
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Здоровье
В Хабаровске подтвердили коронавирус у 215-ти человек
ДВ-РОСС вчера в 20:39
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России оказался ошибочным.
РИА Новости 21:10
Здоровье
Станислав Мелюков: в Белогорске есть 2 подозрительных случая на COVID
В Белогорске 21 апреля стали появляться сообщения, что в городе якобы появились новые подозрительные случаи коронавируса и эти люди являются пациентами терапевтического отделения Белогорской горбольницы.
Амур.инфо 19:31
Футбол
Бундеслига может возобновить сезон 9 мая
Генеральный директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт рассказал, что сезон в Бундеслиге может возобновиться 9 мая.
Metaratings вчера в 13:56
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Здоровье
В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России
Уровень смертности от коронавируса в России очень низкий, но за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло, заявила РИА Новости представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
РИА Новости вчера в 07:05
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Здоровье
Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей
Повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму медиков вызвало почернение кожи.
Южный Федеральный вчера в 23:40
Общество
Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп не исключает расторжения торговой сделки с Китаем в случае ее неисполнения Пекином в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.
ТАСС 20:20
Политика
Губернатор Приморья обратился к Путину с просьбой
Губернатор Приморского края в ходе совещания по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать его предложение о возведении силами Министерства обороны РФ дополнительного быстровозводимого госпиталя в приморском городе Находка за счет средств краевого бюджета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Владивосток-Новости 09:06
Общество
Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин
Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском 09:22
Шоу-бизнес
Миколас Орбакас: «Кристина меня не оставляет»
Первый муж Аллы Пугачевой и отец Кристины Орбакайте сообщил, что на карантине живет на одну пенсию.
Wday.ru 11:32