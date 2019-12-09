с чего всё началось

Общество Сразу 41 человек заразился коронавирусом за сутки в Алтайском крае По данным регионального оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса COVID-19 к 21 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае выросло до 127. 63

Космос Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами. 4

Гаджеты AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120. 9

Происшествия В Междуреченске целая семья заразилась коронавирусом В Междуреченске коронавирусом заразилась целая семья из трех человек. Эти случая были выявлены по состоянию на утро вторника, 21 апреля. 16

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,2K

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 37

Здоровье Станислав Мелюков: в Белогорске есть 2 подозрительных случая на COVID В Белогорске 21 апреля стали появляться сообщения, что в городе якобы появились новые подозрительные случаи коронавируса и эти люди являются пациентами терапевтического отделения Белогорской горбольницы.

Футбол Бундеслига может возобновить сезон 9 мая Генеральный директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт рассказал, что сезон в Бундеслиге может возобновиться 9 мая.

Общество Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 304

Здоровье В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России Уровень смертности от коронавируса в России очень низкий, но за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло, заявила РИА Новости представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. 54

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 48

Здоровье Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей Повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму медиков вызвало почернение кожи. 52

Общество Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем Президент США Дональд Трамп не исключает расторжения торговой сделки с Китаем в случае ее неисполнения Пекином в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.

Политика Губернатор Приморья обратился к Путину с просьбой Губернатор Приморского края в ходе совещания по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать его предложение о возведении силами Министерства обороны РФ дополнительного быстровозводимого госпиталя в приморском городе Находка за счет средств краевого бюджета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. 7