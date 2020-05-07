Коронавирус
RT на русскомВ Подмосковье продлили режим ограничений
Как следует из документа, цифровые пропуска в области сроком действия до 11 мая продолжат функционировать до 31 мая. Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
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Общество
Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом
Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Общество
Идем по сценарию США: мы сравнили развитие эпидемии в России и других странах на трех графиках
Для удобства все линии прироста стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно).
Новости Архангельска 29.ru 05:55
Общество
Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь
Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
REGNUM 05:48
Политика
В парламенте Армении произошла массовая драка
РИА Новости 03:24
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую
У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
Политика
Грузия отозвала посла с Украины
Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
Здоровье
822 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье
За все время в Подмосковье было 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Большая Балашиха 05 мая в 06:47
Общество
Названа причина остановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
Политика
Путин призвал защищать правду о войне
Защита правды о войне, память о погибших - не просто долг, а ответственность перед будущими поколениями, надо сделать все, чтобы никто и никогда не посмел вновь развязать войну, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:15
Общество
Для акции к 9 Мая челябинский ТЦ представил фото Гитлера
Представителям торгово-развлекательного центра «Космос» пришлось извиняться за действия своего сотрудника, который опубликовал фото Адольфа Гитлера.
Ридус вчера в 03:56
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
Российская газета 04:33
Политика
Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам
Заболевший коронавирусом глава российского правительства Михаил Мишустин в пятницу в режиме онлайн принял участие в совещании правительства по социально-экономическим вопросам.
Взгляд.ру 06:18
Здоровье
В Саратовской области не осталось незараженных коронавирусом районов
В Саратовской области абсолютно все районы охвачены пандемией коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 05:27
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня вчера в 07:37
Общество
Володин предупредил, что выход из ограничений будет тяжелым
С 12 мая начнется постепенное снятие ограничений.
Коммерсантъ 05:39
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Общество
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Армия и оружие
Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе
По версии Киева, неизвестными были ополченцы ДНР — а чтобы помешать им, к зданию милиции выдвинулись Нацгвардия и "Азов".
РИА Новости 00:40
Общество
Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:26
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ вчера в 05:59
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Армия и оружие
В России отреагировали на появление кораблей НАТО в Баренцевом море
Корабли НАТО в Баренцевом море отслеживает российский Северный флот.
Lenta.ru 03:20
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве
В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском вчера в 03:55
Общество
Режим самоизоляции продлили в Марий Эл до 31 мая
До 31 мая в республике продлил режим повышенной готовности Глава Марий Эл Александр Евстифеев.
SM News 06:10
Финансы
Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ
Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня.
Интерфакс 05:27