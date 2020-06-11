Общество

РидусРидусВ Подмосковье с 12 июня откроют летние веранды кафе

Летние веранды кафе и ресторанов начнут работать в Московской области с 12 июня. Также с 15 июня откроются музеи, а поликлиники вернутся в нормальный режим, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Читать в источнике
Комментировать13
Андрей Воробьев
Глобально мы не можем открыть пока торговые центры, это нас беспокоит... В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе, уже можно отдыхать на улице.
— Андрей Воробьев, российский политикРИА Новости 14:47

Подробнее о событии

В Подмосковье заработали летние веранды кафе и ресторанов

РИА Новости17:08

Воробьёв сообщил, что летние веранды в Подмосковье откроются 12 июня

RT на русском14:30

Летние веранды откроют в Подмосковье 12 июня

Подмосковье Сегодня14:42

Как столица и область возвращаются к привычной жизни: Собянин и Воробьев — о дальнейших шагах

Вести.Ru14:38

В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе и ресторанах

ТАСС14:47

Названы условия работы летних кафе в Подмосковье

РИАМО15:30

Музеи в Подмосковье откроются с 15 июня

РБК15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости 21:42
208
Интернет

СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.
РБК 20:45
7
Музыка

В Волгограде на Мамаевом Кургане 24 июня пройдет праздничный концерт

РИА Новости 05:31
76
Транспорт

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

ТАСС вчера в 13:58
275
Происшествия

Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 09:41
60
Общество

Сбербанк объяснил причину списания выплат на детей за долги

Единовременные выплаты на детей могли быть списаны в Сбербанке в счёт погашения долгов, если зачисление не было промаркировано как социальная выплата, а судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счёта клиента.
News.ru 13:16
912
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
1,6K
Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
12
Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
30
Технологии

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
91
Происшествия

Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взятки

В Иркутске арестован чиновник мэрии за получение взятки от подрядчика, прокладывающего сети водоснабжения и ремонтирующего их.
КП - Иркутск 04:37
29
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
216
Общество

Новое правило в Испании после пандемии возмутило туристов

Бурную реакцию у туристов вызвало введение нового правила на курортах Испании.
Русская Планета 09:31
4
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью

Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:52
323
Политика

Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
РИА Новости 19:30
34
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
103
Политика

Япония продлит ограничения на въезд в страну из-за коронавируса

Власти Японии планируют по крайней мере на месяц продлить действующие из-за коронавируса ограничения на въезд в страну, включая приостановку действия уже выданных ранее виз.
ТАСС 20:25
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца

Алеся Кафельникова, модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в голой фотосессии для обложки издания ELLE Russia.
ИнфоСМИ 07:57
19
Кино

Индиана Джонс назван величайшим киногероем в истории

Журнал Empire провел опрос своих читателей и выяснил, кого их киногероев можно считать величайшим в истории.
Культуромания 13:15
19
Общество

Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия 12:00
2,2K
Спорт

Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 17:50
Политика

Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
4
Игры

GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

CyberSport.ru 16:07
5
Спорт

EA вернула в Steam: Battlefield, Mass Effect и Star Wars Battlefront

Megaobzor.com 18:06
3
Армия и оружие

В Грузии намерены начать производство Су-25

На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
303
Игры

Sony презентовала новую PlayStation

Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
207
Экономика

Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам

Выход из грядущего кризиса банкиры видят в отказе от новых правительственных мер по поддержке граждан и бизнеса и переходу к поддержке самого банковского сектора.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:28
10
Здоровье

Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой.
РБК 20:00
Игры

Создатели Ghostwire: Tokyo показали первые кадры игрового процесса

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.
REGNUM 17:35
Общество

Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС 09 июня в 20:03
22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное