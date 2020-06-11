Общество

ТАССТАССВ Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе и ресторанах

Подмосковье откроет летние веранды в ресторанах и кафе с пятницы, 12 июня, заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью передаче "Вести" на телеканале "Россия-1".
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Андрей Воробьев
Глобально мы не можем открыть пока торговые центры, это нас беспокоит... В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе, уже можно отдыхать на улице.
— Андрей Воробьев, российский политикРИА Новости вчера в 14:47

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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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