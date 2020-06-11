Глобально мы не можем открыть пока торговые центры, это нас беспокоит... В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе, уже можно отдыхать на улице.

Подмосковье откроет летние веранды в ресторанах и кафе с пятницы, 12 июня, заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью передаче "Вести" на телеканале "Россия-1".

В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе и ресторанах

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