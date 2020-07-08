Общество
Невские НовостиВ Подмосковье с 15 июля могут разрешить посещать пляжи и рестораны
Андрей Воробьев заявил, что регион подходит к третьему этапу снятия ограничений. С 15 июля в Подмосковье могут разрешить посещать пляжи и рестораны, а также возобновят работу детские лагеря. В Московской области 15 июля могут разрешить ходить в рестораны и загорать на пляжах.
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Губернатор обратил внимание на важность обеспечения безопасности для туристов в Подмосковье
Подмосковье Сегодня15:49
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Общество
ФСБ подтвердила секретность сведений, переданных Сафроновым
Москва, 8 июля 2020, 20:54 — REGNUM Федеральная служба безопасности подтвердила двумя экспертизами секретность тех сведений, что советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов передал чешской разведке.
REGNUM 13:54
Культура
Культовый сериал «Остаться в живых» получит новую жизнь
Фильм Про 01:13
Футбол
Карпин — о матче с «Уфой»: пока силы были, всё было неплохо
Пока силы были первые минут 30 первого тайма и 15 второго, всё было неплохо.
Чемпионат 17:22
Армия и оружие
Семь турецких офицеров погибли под авиаударом в Ливии
Как минимум семь турецких офицеров погибли под авиаударом по ливийской авиабазе Аль-Ватыя, расположенной к юго-западу от Триполи.
ФАН 05 июля в 10:40
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 09:02
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Автоспорт
Бинотто: Всё оказалось ещё сложнее, чем мы ожидали
Второй этап сезона, который примет австрийский автодром в Шпильберге, получил название Гран При Штирии, и при подготовке к нему инженеры команд могут полагаться на обширную информацию, собранную в предыдущий уик-энд.
F1news.ru 07:11
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Армия и оружие
Россия планирует экспортировать танки Т-14 «Армата»
В России даже не исключают обмен танков Т-14 «Армата» по бартеру.
Актуальные Новости 06 июля в 11:58
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Общество
Журналисты нашли виллу Шария в Испании
Блогер Анатолий Шарий владеет виллой в пригороде Барселоны, стоимость которой доходит до 1 миллиона евро.
ИА Новороссия 14:52
Происшествия
В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
Режим ночного контроля за возникновением пожаров установлен в Волгоградской области на фоне серии возгораний, угрожавших населенным пунктам региона, сообщил журналистам губернатор области Андрей Бочаров после заседания оперативного штаба.
РИА Новости 16:38
Происшествия
В Подмосковье два дома смыло водой при прорыве дамбы
В подмосковной Рузе подтопило 29 приусадебных участков и два дома смыло водой из-за прорыва дамбы во время прокладки обводного канала.
Известия 17:22
Космос
Некоторые экзопланеты может покрывать океан сверхкритической воды
Naked Science вчера в 02:25
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Политика
Власти США могут заблокировать соцсеть TikTok на территории страны
Помпео подчеркнул, что Штаты примут все необходимые меры относительно приложений, разработанных в Китае, которыми пользуются американцы.
Evo-rus.com 12:42
Происшествия
В Казани загорелись здание и ангар «Казаньнефтепродукта»
В Казани вспыхнул пожар в административном здании и ангаре филиала «Казаньнефтепродукта» (входит в ОАО ХК «Татнефтепродукт»).
Известия 17:26
Футбол
«Аталанта» обыграла «Сампдорию» и поднялась на третье место в Серии А
В матче 31-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Сампдорию». встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. На 75-й минуте матча счёт открыл защитник «Аталанты» Рафаэл Толой.
Чемпионат 17:41
Футбол
Киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины
Киевское "Динамо" стало обладателем Кубка Украины сезона-2019/20.
Газета.Ru 17:29
Кино
«Не хватает глубины»: критики не оценили фильм «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
На просторах интернета появились первые отзывы критиков на военную драму с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 02:19
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Экономика
Эксперт: отменять пенсионную реформу не надо
Соответственно, растет и нагрузка на Пенсионный фонд. Поэтому отменять пенсионную реформу в России "невозможно и не надо".
Pravda.Ru вчера в 09:35
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тыс. руб. от ПФР в августе
Напомним, что выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет россияне получили в июне.
Primpress.ru 15:00
Экономика
Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом
В конечном счете апелляционный суд признал, что Cynergy был вынужден соблюсти условие договора и перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за транзакции с подсанкционным лицом — Вексельбергом.
РБК 17:00
Здоровье
Губернатор Ставрополья сообщил о перегруженности больниц в крае
О необходимости модернизации и расширения учреждений первичного медицинского звена шла речь на встрече губернатора Владимира Владимирова с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
Newstracker.ru 11:46
Энергетика
Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании "Газпром экспорт" лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, говорится в сообщении PGNiG, опубликованном в среду.
РИА Новости 15:14
Общество
В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом
В Москве умерли еще 32 человека с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:23
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30