Андрей Воробьев заявил, что регион подходит к третьему этапу снятия ограничений. С 15 июля в Подмосковье могут разрешить посещать пляжи и рестораны, а также возобновят работу детские лагеря. В Московской области 15 июля могут разрешить ходить в рестораны и загорать на пляжах.

В Подмосковье с 15 июля могут разрешить посещать пляжи и рестораны

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