Общество
РИА НовостиВ Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля
В Подмосковье откроют пляжи и парки аттракционов с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства. Ранее в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья РИА Новости рассказали, что в регионе подготовлены 150 пляжных территорий и зон отдыха у воды.
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Губернатор обратил внимание на важность обеспечения безопасности для туристов в Подмосковье
Подмосковье Сегодня15:49
Новый этап снятия карантинных мер в Подмосковье: открытие ресторанов и детских лагерей
Правительство Московской области14:10
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Происшествия
Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 11:10
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Экономика
Эксперты объяснили рост цен на яблоки в июне
Рост цен на яблоки в июне может быть связан с задержками поставок в Россию из-за коронавируса, считают в Национальном союзе производителей плодов и овощей.
ТАСС 14:35
Общество
В МВД объяснили карантином запрет на одиночные пикеты
Собчак рассказала, почему пришла на Лубянку в майке в защиту Сафронова В Москве за последнее время состоялись серии одиночных пикетов, которые начались в конце мая с акции журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.
Национальная служба новостей 12:22
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору.
CT news 16:04
Футбол
Гендиректором ФК «Спартак» назначен Шамиль Газизов
Московский футбольный клуб «Спартак» назначил Шамиля Газизова на должность генерального директора, сообщил журналистам владелец клуба Леонид Федун.
Коммерсантъ 16:03
Происшествия
В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды
Сегодня в Геленджике бурный поток воды, направлявшийся в сторону моря, едва не смыл двух женщин. Об этом сообщается на сайте "Вести.ru".
Российская газета 12:14
Спорт
Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта
Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".
Финансовая газета вчера в 07:03
Общество
Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии
Ранее сообщалось, что протестующие предприняли попытку прорыва в здание Скупщины Сербии, полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
РИА Новости 15:25
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Хоккей
Плей-офф в НХЛ стартует 9 августа, новый сезон начнется 1 декабря
Стали известны точные даты проведения оставшейся части сезона в НХЛ и старта нового регулярного чемпионата.
Матч ТВ 15:41
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Армия и оружие
В России предупредили о подготовке террористами провокации в Сирии
Согласно информации от местного населения, террористы планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия.
Lenta.ru 15:29
Политика
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно.
Газета.Ru 11:35
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК 14:12
Футбол
«Я его понимаю». Федун оценил удаление Тедеско
Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил эмоциональное поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
Спорт-Экспресс 15:58
Шоу-бизнес
23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой
Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru 12:29
Финансы
Центробанк сообщил о снижении цены на доллар и евро
Центробанк опубликовал курс валют на 9 июля. Согласно данным, доллар и евро понизятся в цене. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».
Телеканал 360° 07:27
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Общество
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией
Российская газета 15:10
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог 14:21
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что не умывает лицо
«Моего лица не смеют касаться даже мои руки и вода из-под крана или в душе», — призналась Асмус.
Слово и Дело 04:13
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30