В Подмосковье откроют пляжи и парки аттракционов с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства. Ранее в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья РИА Новости рассказали, что в регионе подготовлены 150 пляжных территорий и зон отдыха у воды.

В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля

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