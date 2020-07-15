В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала губернатора региона Андрея Воробьёва.

В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу

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