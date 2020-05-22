В Московской области разрешили работу учебно-тренировочным базам клубам российской Премьер-лиги. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Подмосковье с 23 мая откроются тренировочные базы футбольных клубов

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