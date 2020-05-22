Коронавирус
Vprognoze.ruВ Подмосковье с 23 мая откроются тренировочные базы футбольных клубов
В Московской области разрешили работу учебно-тренировочным базам клубам российской Премьер-лиги. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Происшествия
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
Происшествия
Совладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой.
Ведомости 16:20
Общество
В Северодвинске выявили очаг коронавируса
«В регионе распространяется серьёзный очаг инфекции, наша задача — оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий», — подчеркнул врио губернатора региона.
RT на русском 14:51
Политика
В Чечне заявили, что Кадыров здоров
Газета.Ru 16:34
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров
Клипу «UNO» музыкально группы Little Big потребовалось чуть более двух месяцев, чтобы преодолеть рубеж в 100 млн просмотров на площадке YouTube.
78.ru вчера в 05:22
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Игры
Игроки жалуются на графику в Call of Duty: Modern Warfare
В Сети появились сообщения, согласно которым в последнее время графика в Call of Duty: Modern Warfare значительно ухудшилась с момента релиза.
Vevby.ru 20 мая в 04:58
Экономика
IBM объявила о первых крупных сокращениях после смены главы компании
Американская International Business Machines (IBM), крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг, объявила о первых крупных сокращениях персонала после смены главы компании.
Интерфакс 05:22
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:15
Политика
ЕС призвал США пересмотреть выход из Договора по открытому небу
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу, а РФ - вернуться к выполнению всех положений договора, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:18
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Шоу-бизнес
Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Gazeta.SPb 16:43
Общество
В Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:38
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 12:02
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин прокомментировал слова экс-супруга Лолиты
RuNews24.ru 14:33
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
Происшествия
При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека
При пожаре в помещении больницы в городе Зеленодольске в Республике Татарстан погибли два человека.
RT на русском 16:36
Политика
Порошенко подозревают в контрабанде картин русских художников
Пятый президент Украины Петр Порошенко проходит свидетелем по делу о вывозе из Незалежной 43 картин, в том числе великих русских живописцев.
Утро.ru 14:36
Экономика
Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:10
Армия и оружие
Новейшие самоходки «Коалиция-СВ» начали поступать в войска
Новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", которые превосходят по своим характеристикам все существующие в мире аналоги, стали поступать в Сухопутные войска, сообщает газета "Красная звезда".
Российская газета 05:14
Общество
В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение
Представитель МВД Саудовской Аравии Талаль аш-Шальхуб в эфире "Аль-Арабия" заявил, что в стране с 22 мая введен полный запрет на передвижение.
Газета.Ru 15:00