Коронавирус
Sport.ruРаспоряжение властей Московской области: открываются базы клубов РПЛ
Чиновник отметил, что для поездок в столицу жителям области необходимо будет оформлять пропуска на портале mos.ru.
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— Учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов — участников Российской Премьер-Лиги, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности таких учебно-тренировочных баз к возобновлению работы и соблюдении требований Стандарта по организации работы учебно-тренировочных баз профессиональных футбольных клубов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.Матч ТВ14:16
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Экономика
«Роснефтегаз» снизил долю в «Роснефти» до 40,4%
Госкомпания "Роснефтегаз" (принадлежит Росимуществу) сократила долю в "Роснефти" с 50% и 1 акции до 40,4%.
Коммерсантъ 14:33
Общество
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Государственная дума одобрила законопроект, согласно которому пособия по уходу за детьми до полутора лет будут увеличены вдвое.
Газета.Ru 15:23
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru 12:15
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
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Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
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Газета.Ru 09:47
Общество
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Общество
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Известия 13:54
Общество
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Российская газета 11:23
Общество
В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Кадырова
Pravda.Ru 10:17
Экономика
Китай впервые не ставит цели по ВВП из-за коронавируса
Власти Китая впервые за много десятилетий не ставят цели по росту ВВП страны из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочий доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.
Газета.Ru 11:48
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Общество
Беглов заявил о неготовности Петербурга к снятию ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе выступления на заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространения пандемии коронавируса заявил, что пока тенденции к снижению заболеваемости в северной столице нет.
Московский Комсомолец 06:28
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом
Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Интерфакс 15:34
Происшествия
Мужчина убил многодетную мать в Петербурге
Гражданский муж избил до смерти многодетную мать. Она около суток ждала медпомощи и умерла в медучреждении.
7 новостей 10:10
Футбол
Шунин сообщил о рождении дочери
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин сообщил, что его жена Евгения родила дочь.
Евро-футбол.ру 15:44
Единоборства
Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке
Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.
FightTime.ru 03:03
Политика
Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России
«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия 13:11
Общество
В США на 163% «взлетели» продажи игровых приставок
На 163% до $420 млн вырос объем продаж игровых консолей в апреле в США, следует из отчета компании NPD Group, сообщает 22 мая издание Gamesindustry.
ИА Красная Весна 15:59
Общество
Махачкалу закроют из-за коронавируса
Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
Lenta.ru 11:45
Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
Армия и оружие
Генштаб Украины объявил о призыве резервистов
Украинское оборонное ведомство объявило о призыве на военную службу 500 офицеров запаса.
Свободная Пресса вчера в 06:53
Хоккей
НХЛ и профсоюз игроков согласуют проект плей-офф с 24 командами
Руководство НХЛ и Ассоциация игроков обсуждают проект проведения остатка сезона в формате плей-офф с участием 24 команд.
Bookmaker-ratings.ru 02:02
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 07:15
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым
Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Общество
Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
BFM.ru 02:12
Общество
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru 14:38
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Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 15:01
Экономика
ФНС упростила подачу заявлений на получение субсидий для ИП
Федеральная налоговая служба России упростила процедуру подачи заявлений на получение субсидий для индивидуальных предпринимателей.
Компания вчера в 15:32