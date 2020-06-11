Общество

ТАССТАССВ Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры

Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры. Соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на портале регионального правительства в четверг.
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с чего всё началось
Правительство Московской области утвердило
 план дальнейшего снятия ограничений, введенный ранее в регионе для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
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Телеканал 360°14:53

В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры

ТАСС14:52

Торговые центры в Подмосковье откроются 25 июня

РИАМО15:01
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Комитет сената США одобрил оборонный бюджет

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