Общество
ТАССВ Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры. Соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на портале регионального правительства в четверг.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Правительство Московской области утвердило план дальнейшего снятия ограничений, введенный ранее в регионе для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.Коммерсантъ14:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Губернатор подписал постановление, ослабляющее действие ограничений в Подмосковье
Подмосковье Сегодня14:59
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью
Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:52
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости 21:42
Шоу-бизнес
Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро»
Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро».
Millionaire.ru 12:56
Гаджеты
В РФ появился недорогой смартфон Oppo A52
В РФ на прилавках появился бюджетный смартфон модели A52 от компании Oppo.
Дни24 09 июня в 13:00
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
Политика
Самыми вдохновляющими людьми для россиян стали Путин и Навальный
Реальное время 16:34
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Гаджеты
После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4
Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной.
iXBT.com 08:57
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Общество
Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
Здоровье
В Свердловской области выявлено ещё 312 больных коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 312 человек.
Уральский меридиан 03:36
Здоровье
Еще 64 человека заразились коронавирусом в Бурятии
Из 64 новых зараженных 15 человек прибыли из других регионов России, двое – из очага Гусиноозерской ЦРБ, пятеро – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, четверо - обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Байкал24 09 июня в 23:14
Финансы
Курс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости 14:55
Общество
Из-за коронавируса губернатор Кузбасса выпустил новое распоряжение
Режим повышенной готовности продлён до 21 июня. Такое распоряжение подписал Сергей Цивилёв в четверг.
ВашГород.ру 07:18
Наука
Пятое агрегатное состояние вещества впервые наблюдали в космосе
Naked Science 09:10
Экономика
Греф и Костин не хотят помогать бизнесу и гражданам
Выход из грядущего кризиса банкиры видят в отказе от новых правительственных мер по поддержке граждан и бизнеса и переходу к поддержке самого банковского сектора.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 07:28
Единоборства
Брат Хабиба дебютирует в UFC на «Бойцовском острове»
Полулегковес Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в промоушене в июле на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Sports.ru 15:22
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service 12:50
Технологии
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
Политика
Комитет сената США одобрил оборонный бюджет
Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:53
Космос
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 03:19
Политика
Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
РИА Новости 19:30
Здоровье
В Чувашии разберутся с койками и дисбалансом при госпитализации
Чебоксары, 11 июня 2020, 10:16 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил разобраться с дисбалансом в части соблюдения рекомендаций по показаниям для госпитализации пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:16
Футбол
РФС признал ошибку: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге
Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Петербурге, так как в предыдущем туре Кубка России "Зенит" проводил матч на выезде, а "Спартак" — дома, однако представители столичного клуба указали на неточность в регламенте, после чего в РФС заявили, что игра состоится в Москве.
DP.RU 09 июня в 09:09
Политика
Французский журналист предрек США участь Советского Союза
Как пишет автор, сегодняшняя Америка переживает четыре кризиса одновременно.
РИА Новости 21:07