Коронавирус
ТАССВ Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры. Соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на портале регионального правительства в четверг.
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с чего всё началось
Правительство Московской области утвердило план дальнейшего снятия ограничений, введенный ранее в регионе для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.Коммерсантъ14:27
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Губернатор подписал постановление, ослабляющее действие ограничений в Подмосковье
Подмосковье Сегодня14:59
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Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
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Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
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Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
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Гаджеты
Бесплатные фильтры и эффекты Photoshop для смартфонов Android и iPhone. Adobe выпустила приложение Photoshop Camera
Предлагается более 80 настраиваемых фильтров, которые легко использовать, можно сохранить излюбленные настройки на будущее, и многое другое.
iXBT.com 08:16
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В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 21 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
РИА Новости 12:28
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
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Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
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Sony презентовала новый геймпад для консоли PlayStation 5
Компания Sony впервые презентовала новый беспроводной контроллер для консоли PlayStation 5, который получил название DualSense.
Известия 17:57
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Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:13
Космос
Ученые подтвердили «сердцебиение» черной дыры
Впервые сердцебиение черной дыры обнаружили в 2007-м году в центре галактики RE J1034+396, находящейся приблизительно в 600 миллионах световых лет от Земли.
Новые Известия вчера в 09:08
Единоборства
Двоюродный брат Хабиба подерется на «Бойцовском острове» UFC в июле
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, российский боец UFC Умар Нурмагомедов подтвердил, что проведет бой в июле 2020 года в рамках промоушена.
Нева Спорт 14:48
Общество
В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Заявление директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» ститистики смертности от коронавируса в России, является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
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После удаления из HBO Max «Унесенные ветром» стали хитом на Amazon
Российская газета 10:15
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 09 июня в 17:33
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Рене Грейси, гонщица из Австралии, решила бросить автоспорт для начала карьеры в индустрии порно.
Discover24 09 июня в 03:59
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Соединенные Штаты намерены предоставить Украине в 2020 финансовом году военную помощь в размере $250 млн.
ТАСС 09:34
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета вчера в 09:12
Армия и оружие
В Минобороны оценили загруженность построенных военными медцентров
Медицинские центры, построенные военными по поручению президента России Владимира Путина для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнены на 95%, сообщил заместитель министра обороны Тимур Иванов в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».
Взгляд.ру 17:56
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова
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Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
Киберспорт
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50
Общество
Самолет Светланы Медведевой улетел на Кипр во время эпидемии
Первое антикоррупционное СМИ 03:35
Общество
Ученые спрогнозировали срок завершения эпидемии коронавируса в России
Конец эпидемии коронавируса в России, согласно прогнозу математической модели, будет в конце июля, следует из доклада ученых из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева.
Известия 18:22
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Общество
Воробьев анонсировал открытие в Подмосковье ТЦ и летних веранд
Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов откроют в Московской области в конце рабочей недели.
Моссовет вчера в 13:53
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
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