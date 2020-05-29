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Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
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с чего всё началось

Подмосковье планирует открыть парикмахерские 3 июня

Жители Московской области с 3 июня смогут пойти в парикмахерские. О том, что они могут заработать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Глава региона отметил, что некоторые мастера начали приезжать на дом, чтобы оказывать свои услуги.
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Парикмахерская не будет подпольной: Подмосковье открывает сферу услуг

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Подмосковье Сегодня10:37

Подмосковье готовится открыть парикмахерские с 3 июня

ТАСС10:58

Парикмахерские откроются в Московской области 3 июня

РИАМО10:29

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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