Жители Московской области с 3 июня смогут пойти в парикмахерские. О том, что они могут заработать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Глава региона отметил, что некоторые мастера начали приезжать на дом, чтобы оказывать свои услуги.

с чего всё началось

Мы сейчас готовимся к тому, чтобы открыть парикмахерские, но опять - ты можешь прийти в парикмахерскую, но новый стандарт: и хозяин, и клиент должны быть в масках. Может быть, должно быть стекло у парикмахера, сейчас эти стандарты будут разработаны. И со среды мы хотим открыть парикмахерские.

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

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