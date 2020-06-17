Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

В подмосковном поселке Ермолино первоклассник убил своего отца после того, как тот поссорился с его матерью. В пресс-службе ГУВД Московской области сообщили агентству ТАСС, что семья, где произошла трагедия, числилась благополучной.
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В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом отца, избивавшего мать

РИАМО05:20

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru05:19

Семилетний мальчик в Подмосковье ударил ножом пьяного отца, который избивал и душил жену

Агентство Москва05:01

В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом отца, избивавшего мать

РИА Новости05:12

В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом отца, защищая от него свою мать

ТАСС05:03

Семилетний мальчик в Дмитрове ударил отца ножом, чтобы защитить маму от удушения

Подмосковье Сегодня05:14

Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью под Москвой

РЕН ТВ02:57
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Транспорт

Москвичам предложили работать с 6 утра

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
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Общество

В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион

Lenta.ru 05:59
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«Ростов» прошел лицензирование УЕФА и РФС

«Ростов» в Twitter сообщил о получении лицензии УЕФА и РФС.
Спорт-Экспресс 06:27
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В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
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Политика

США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн

«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.
RT на русском 03:52
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Происшествия

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана

Интерфакс 04:06
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Общество

Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату

Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
Общество

В Коми частично сняли ограничения для кафе и библиотек

С 17 июня в регионе частично вводится второй этап снятия режима ограничений из-за коронавируса: с этого дня везде, кроме Воркуты и Усинска, разрешается работать летним верандам при кафе, сельскохозяйственным ярмаркам, обучать водителей в автошколах и посещать библиотеки.
ИА БНК 05:16
Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет НРК выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
Известия 00:52
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

РИА Новости вчера в 17:09
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Армия и оружие

Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки

Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
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Футбол

Сегодня возобновляется английская Премьер-лига

В среду пройдут игры 28 тура «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал».
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Политика

Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
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Шоу-бизнес

Свершилось: Кит Харингтон из «Игры престолов» сделал короткую стрижку

Вашингтон, 16 июня 2020, 22:30 — REGNUM Новая фотография, на которой запечатлена звезда «Игры престолов» Кит Харингтон удивила поклонников актёра.
REGNUM вчера в 15:30
Здоровье

На Украине всё больше регионов снова погружаются в эпидемию

Резкий рост заражений коронавирусом на Украине заставляет регионы отменять запланированный выход из карантина.
Новый День 14 июня в 13:54
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Общество

Прокурор запросил до 9 лет колонии фигурантам дела «Сети»

Ведомости 05:40
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Экономика

Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей

По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
Интерфакс 05:55
Здоровье

На Ямале за сутки выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом

В целом 17 июня на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 12 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19 – на предприятиях в районе Нового Уренгоя (6), в Ямальском районе (3), Пуровском районе (2) и Тазовском районе (1).
Аргументы и Факты - Ямал 04:17
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Космос

Зонд New Horizons выполнил первый межзвездный эксперимент

Преодолев огромное расстояние, New Horizons успешно выполнил первый межзвездный эксперимент «Параллакс».
МИР 24 15 июня в 09:57
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

РИА Новости 01:53
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Политика

Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина

Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58
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