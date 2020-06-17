В подмосковном поселке Ермолино первоклассник убил своего отца после того, как тот поссорился с его матерью. В пресс-службе ГУВД Московской области сообщили агентству ТАСС, что семья, где произошла трагедия, числилась благополучной.

Транспорт Москвичам предложили работать с 6 утра Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня. 703

Футбол «Ростов» прошел лицензирование УЕФА и РФС «Ростов» в Twitter сообщил о получении лицензии УЕФА и РФС.

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Политика США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн «Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении. 1

Общество Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.

Общество В Коми частично сняли ограничения для кафе и библиотек С 17 июня в регионе частично вводится второй этап снятия режима ограничений из-за коронавируса: с этого дня везде, кроме Воркуты и Усинска, разрешается работать летним верандам при кафе, сельскохозяйственным ярмаркам, обучать водителей в автошколах и посещать библиотеки.

Общество В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет НРК выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей. 2,9K

Футбол Сегодня возобновляется английская Премьер-лига В среду пройдут игры 28 тура «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал».

Политика Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии. 1,4K

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 33

Экономика Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.

Здоровье На Ямале за сутки выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом В целом 17 июня на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 12 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19 – на предприятиях в районе Нового Уренгоя (6), в Ямальском районе (3), Пуровском районе (2) и Тазовском районе (1). 1

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,2K