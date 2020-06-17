Происшествия
Вести.RuВ Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать
В подмосковном поселке Ермолино первоклассник убил своего отца после того, как тот поссорился с его матерью. В пресс-службе ГУВД Московской области сообщили агентству ТАСС, что семья, где произошла трагедия, числилась благополучной.
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Семилетний мальчик в Дмитрове ударил отца ножом, чтобы защитить маму от удушения
Подмосковье Сегодня05:14
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Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Футбол
«Ростов» прошел лицензирование УЕФА и РФС
«Ростов» в Twitter сообщил о получении лицензии УЕФА и РФС.
Спорт-Экспресс 06:27
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Политика
США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн
«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.
RT на русском 03:52
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество
Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату
Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
Общество
В Коми частично сняли ограничения для кафе и библиотек
С 17 июня в регионе частично вводится второй этап снятия режима ограничений из-за коронавируса: с этого дня везде, кроме Воркуты и Усинска, разрешается работать летним верандам при кафе, сельскохозяйственным ярмаркам, обучать водителей в автошколах и посещать библиотеки.
ИА БНК 05:16
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет НРК выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
Известия 00:52
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Армия и оружие
Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки
Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
Футбол
Сегодня возобновляется английская Премьер-лига
В среду пройдут игры 28 тура «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал».
BetOn 05:04
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Шоу-бизнес
Свершилось: Кит Харингтон из «Игры престолов» сделал короткую стрижку
Вашингтон, 16 июня 2020, 22:30 — REGNUM Новая фотография, на которой запечатлена звезда «Игры престолов» Кит Харингтон удивила поклонников актёра.
REGNUM вчера в 15:30
Здоровье
На Украине всё больше регионов снова погружаются в эпидемию
Резкий рост заражений коронавирусом на Украине заставляет регионы отменять запланированный выход из карантина.
Новый День 14 июня в 13:54
Экономика
Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей
По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
Интерфакс 05:55
Здоровье
На Ямале за сутки выявили 81 новый случай заболевания коронавирусом
В целом 17 июня на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 12 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19 – на предприятиях в районе Нового Уренгоя (6), в Ямальском районе (3), Пуровском районе (2) и Тазовском районе (1).
Аргументы и Факты - Ямал 04:17
Космос
Зонд New Horizons выполнил первый межзвездный эксперимент
Преодолев огромное расстояние, New Horizons успешно выполнил первый межзвездный эксперимент «Параллакс».
МИР 24 15 июня в 09:57
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
РИА Новости 01:53
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Политика
Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина
Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58