Происшествия
Вести.RuВ Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать
В подмосковном поселке Ермолино первоклассник убил своего отца после того, как тот поссорился с его матерью. В пресс-службе ГУВД Московской области сообщили агентству ТАСС, что семья, где произошла трагедия, числилась благополучной.
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Семилетний мальчик в Дмитрове ударил отца ножом, чтобы защитить маму от удушения
Подмосковье Сегодня05:14
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
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Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
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В Свердловской области могут продлить время продажи алкоголя
В Свердловской области время продажи алкоголя может быть продлено до 21:00.
Повестка дня 07:34
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
В Севастополе на пляже парка Победы на отдыхающих упал навес
Вести.Севастополь вчера в 13:45
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В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
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Общество
Экс-губернатор Архангельской области нашёл новую работу
Neva.Today 08:15
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В Великобритании нашли недорогое лекарство от коронавируса
В своих исследованиях медики из Университета Оксфорда обнаружили, что это лекарство уменьшает шанс летального исхода от коронавируса с 40% на 28% у больных, находящихся на аппаратах ИВЛ.
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Врач заявил о пользе воды при отказе от курения
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На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
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Происшествия
Сын Ефремова впервые обратился к семье погибшего в ДТП
Сын Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельную аварию с участием актёра.
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Культура
«Горький fest-2020» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля
На встрече было объявлено, что IV фестиваль пройдет с 17 по 23 июля.
НТА-Приволжье 08:26
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 08:42
Политика
В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
Известия 07:13
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
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Политика
Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле
В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество
«Газпром» готовится к укладке «Северного потока-2»
Готовятся и в Германии, конечной точке газопровода: в Бундестаге призвали ответить на возможные новые санкции США в отношении проекта контрсанкциями.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Политика
Навальный предложил поднять ветеранам пенсии до 200 тысяч рублей
Оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный предложил ежемесячно выплачивать ветеранам Великой Отечественной войны по 200 тысяч рублей.
Компания 07:12
Общество
Немецкой компании разрешили испытать вакцину от COVID-19 на людях
Немецкая компания CureVac получила разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса в ФРГ и Бельгии, в тестах примут участие 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 07:50
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Экономика
Правительство РФ выделит регионам 100 млрд рублей
До 15 июля 2020 года 100 млрд рублей выделит регионам в качестве компенсации выпадающих доходов правительство России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ИА Красная Весна 08:37
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Авто
Chevrolet вновь начала продавать в РФ бюджетные модели
По информации "Келес Рус", официального дистрибьютора UzAuto Motors в РФ, на данный момент стать дилерами Chevrolet в массовом сегменте стремятся несколько десятков дилерских организаций.
Новые автомобили 15 июня в 05:44
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Газета.Ru 01:20