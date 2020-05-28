Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. Об этом говорится в пресс-релизе регионального правительства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
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с чего всё началось

Парки и строительные гипермаркеты открывают в Подмосковье. Какие еще ограничения снимут?

Всего несколько дней остается до снятия некоторых ограничений в Подмосковье. Люди смогут снова прогуливаться в парках и закупаться в строительных магазинах. Глава региона Андрей Воробьев рассказал в эфире «360», что заработает с 1 июня и при каких условиях.
Телеканал 360°12:05

Подробнее о событии

Снятие ограничений в Подмосковье: открытие парков с 29 мая и строительных гипермаркетов

РИАМО16:08

Жителям Подмосковья разрешат гулять в парках

РБК12:19

Власти Подмосковья сохранят некоторые ограничения в регионе до 14 июня

ТАСС13:23

Подмосковные парки откроют с 29 мая

Кварц12:20

В Подмосковье открывают многие магазины, МФЦ, парки

ТРК Радонежье13:07

Парки и строительные магазины. Губернатор рассказал о постепенном снятии ограничений

Подмосковье Сегодня12:17

Подмосковье откроет парки и магазины. ТЦ и кафе по-прежнему под замком

Телеканал 360°12:41
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс 16:22
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Авто

Составлен рейтинг полезных аксессуаров для автомобиля с AliExpress

iReactor 07:08
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
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Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости 17:00
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Космос

Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут

Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
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Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
29
Общество

Власти Москвы назвали сроки открытия предприятий кафе и ресторанов

Предприятия общественного питания возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений.
Известия 14:19
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Общество

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 15:40
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Гаджеты

Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC

Россиянам представили фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с чипом NFC, поддерживающим бесконтактные платежи.
UfacityNews.ru 16:06
Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
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Общество

Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет

Lenta.ru 13:08
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Армия и оружие

В Китае назвали Польшу «американским прихвостнем»

Пекин, 28 мая 2020, 22:27 — REGNUM Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «американским прихвостнем» и главным инструментом США в борьбе с Россией.
REGNUM 15:27
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Общество

«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
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Игры

Геймплей новой The Last of Us показали на видео

Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com 13:07
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Гаджеты

IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире

ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
MobiDevices вчера в 11:49
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 16:57
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили еще 203 случая коронавируса

Значительно больше обычного выявили в Звереве — 20 случаев заражения. В Сальском районе обнаружили еще 15 инфицированных коронавирусом.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 26 мая в 03:54
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Наука

Ученые исследуют полупрозрачный механизм маскировки стеклянной лягушки

В исследовании ученые использовали целый комплекс данных и технологий: данные о поведении лягушек, вычислительное визуальное моделирование, а также экспериментальные способы распознавания наличия маскировки.
Машины и Механизмы 25 мая в 23:53
Экономика

BCG: каждый шестой человек в мире может потерять работу из-за коронавируса

Каждый шестой человек в мире может потерять работу в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Boston Consulting Group, который есть в распоряжении RNS.
Rambler News Service 17:02
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru 11:17
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Общество

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
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Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Кино

Режиссер «Логана» прокомментировал просьбы вернуть Росомаху к жизни

Сняв два заключительных фильма о Росомахе в рамках франшизы «Люди Икс», режиссер Джеймс Мэнголд не остался в стороне от многочисленных слухов, согласно которым Хью Джекман может вернуться к своей знаковой роли.
Popcornnews.ru вчера в 03:20
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
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Кино

Актеры «Властелина колец» вновь соберутся вместе

Актер Доминик Монаган, исполнитель роли хоббита Мерри Пиппина, выложил в своем инстаграме скриншот трейлера, который подтверждает, что в шоу примут участие Энди Серкис (Голлум), Вигго Мортенсен (Арагорн), Миранда Отто (Эовин) и даже Питер Джексон, режиссер трилогии.
РБК 11:03
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Энергетика

Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет.
РБК 02:16
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Игры

В Half-Life Alyx добавили алкоголь в бутылки

Cyber.sports.ru 15:25
Политика

США предложили Индии и Китаю посредничество в территориальном споре

США предложили властям Индии и Китая посредничество в разрешении их территориального спора, заявил президент США Дональд Трамп.
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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