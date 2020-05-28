Коронавирус
Lenta.ruВ Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. Об этом говорится в пресс-релизе регионального правительства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
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с чего всё началось
Всего несколько дней остается до снятия некоторых ограничений в Подмосковье. Люди смогут снова прогуливаться в парках и закупаться в строительных магазинах. Глава региона Андрей Воробьев рассказал в эфире «360», что заработает с 1 июня и при каких условиях.Телеканал 360°12:05
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Парки и строительные магазины. Губернатор рассказал о постепенном снятии ограничений
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