Всего несколько дней остается до снятия некоторых ограничений в Подмосковье. Люди смогут снова прогуливаться в парках и закупаться в строительных магазинах. Глава региона Андрей Воробьев рассказал в эфире «360», что заработает с 1 июня и при каких условиях.

с чего всё началось

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. Об этом говорится в пресс-релизе регионального правительства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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