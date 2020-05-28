Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. Об этом говорится в пресс-релизе регионального правительства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
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с чего всё началось

Парки и строительные гипермаркеты открывают в Подмосковье. Какие еще ограничения снимут?

Глава региона Андрей Воробьев рассказал в эфире «360», что заработает с 1 июня и при каких условиях.
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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