Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъВ Подмосковье стало меньше элитных коттеджей

Объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости по итогам третьего квартала 2019 года составил 555 лотов, оказавшись рекордно низким за последние шесть лет. Такие данные приводят аналитики Knight Frank.
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с чего всё началось

В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей

В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей Придирчивость покупателей и их стремление покупать элитную загородную недвижимость только с большим дисконтом заставили большинство профессиональных девелоперов покинуть этот рынок.
Коммерсантъвчера в 15:07

Подробнее о событии

Почему девелоперы перестали строить элитные коттеджные поселки в Подмосковье?

BFM.ru07:34

Количество элитной недвижимости в Подмосковье стремительно снижается

Вести Подмосковья05:28

В Подмосковье резко снизилось количество предложений о продаже элитных коттеджей

Live2404:24

Девелоперы утрачивают интерес к рынку подмосковных коттеджей

Век04:30

В Подмосковье предлагается рекордно мало новых коттеджей элит-класса

Элитное.РУ04:04

Число новых элитных коттеджей в Подмосковье упало до уровня 2013 года

РБК02:17

В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей

Коммерсантъвчера в 15:07
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Общество

Дженнифер Энистон завела Instagram

Время Пресс вчера в 10:12
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Технологии

Осенью Sony запустит свой новый 360-градусный аудиоформат

Sony объявила, что её новая технология 360 Reality Audio будет запущена в конце осени благодаря сотрудничеству с несколькими партнёрами.
3DNews 05:15
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян не слышали о Грете Тунберг

Две трети (67%) слышавших о Грете Тунберг россиян посчитали, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей, преследующих свои личные интересы.
ТАСС 04:21
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота»

Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.
Коммерсантъ 08:11
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Наука

Впервые человеку пересадили кожу генетически модифицированной свиньи

В городе R вчера в 13:16
Политика

ФСБ предотвратила 39 терактов в России

В 2019 году ФСБ предотвратила 39 терактов в разных регионах России.
Газета.Ru 04:21
Армия и оружие

ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку

Газета.Ru 06:26
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Происшествия

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Политика

СМИ сообщили о секретной кибератаке США против Ирана

США провели тайную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атакам, за которыми, по мнению американских властей, стоит Тегеран.
ФАН 02:55
Общество

«Новая газета» анонсировала серию расследований о хищениях во ФСИН

84 руководителя ФГУПов, принадлежащих ФСИН, работают в статусе временно исполняющих обязанности для обхода антикоррупционного законодательства, говорится в новом расследовании "Новой газеты" о масштабах хищений в системе исполнения наказаний.
Агентство Телеграф 05:43
Фигурное катание

Российская фигуристка дисквалифицирована за допинг

Газета.Ru 08:19
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске

Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Рамблер 00:32
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
Общество

Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ

Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
Политика

Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков

Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Известия 07:35
Транспорт

Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли

Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре.
Lenta.ru 08:25
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия

Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков

Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Экономика

ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше

До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
Коммерсантъ 07:43
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Политика

В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа

В ходе дебатов лидеры предвыборной гонки среди демократов в США единодушно выступили за импичмент президенту США Дональду Трампу.
Известия вчера в 21:40
Спорт

Ольге Подчуфаровой разрешили выступать за сборную Словении по биатлону

Говорит Москва 08:48
Футбол

Лунин: «Если бы знал, что Навас уйдёт, остался бы в „Реале“»

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий за "Вальядолид" на правах аренды, рассказал, что уход Кейлора Наваса из "королевского клуба" был для него неожиданным: Никто не знал, что Навас уйдет из «Реала».
Soccer.ru вчера в 08:49
Авто

Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая

Компания Hyundai объявила дату старта продаж "посвежевшего" седана Solaris/Verna.
Новые автомобили вчера в 03:48
Политика

Трамп раскрыл детали санкций против Турции из-за Сирии

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о введении санкций против Турции и пригрозил Анкаре дополнительными последствиями.
Мойка78 14 октября в 18:02
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