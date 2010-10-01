Недвижимость
КоммерсантъВ Подмосковье стало меньше элитных коттеджей
Объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости по итогам третьего квартала 2019 года составил 555 лотов, оказавшись рекордно низким за последние шесть лет. Такие данные приводят аналитики Knight Frank.
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В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей Придирчивость покупателей и их стремление покупать элитную загородную недвижимость только с большим дисконтом заставили большинство профессиональных девелоперов покинуть этот рынок.Коммерсантъвчера в 15:07
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Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Осенью Sony запустит свой новый 360-градусный аудиоформат
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ВЦИОМ: большинство россиян не слышали о Грете Тунберг
Две трети (67%) слышавших о Грете Тунберг россиян посчитали, что шведская экоактивистка слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей, преследующих свои личные интересы.
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Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота»
Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Наука
Впервые человеку пересадили кожу генетически модифицированной свиньи
Политика
ФСБ предотвратила 39 терактов в России
В 2019 году ФСБ предотвратила 39 терактов в разных регионах России.
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Политика
СМИ сообщили о секретной кибератаке США против Ирана
США провели тайную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атакам, за которыми, по мнению американских властей, стоит Тегеран.
Общество
«Новая газета» анонсировала серию расследований о хищениях во ФСИН
84 руководителя ФГУПов, принадлежащих ФСИН, работают в статусе временно исполняющих обязанности для обхода антикоррупционного законодательства, говорится в новом расследовании "Новой газеты" о масштабах хищений в системе исполнения наказаний.
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске
Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Общество
Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ
Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
Политика
Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков
Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Транспорт
Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли
Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Экономика
ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше
До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Политика
В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа
В ходе дебатов лидеры предвыборной гонки среди демократов в США единодушно выступили за импичмент президенту США Дональду Трампу.
Спорт
Ольге Подчуфаровой разрешили выступать за сборную Словении по биатлону
Футбол
Лунин: «Если бы знал, что Навас уйдёт, остался бы в „Реале“»
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий за "Вальядолид" на правах аренды, рассказал, что уход Кейлора Наваса из "королевского клуба" был для него неожиданным: Никто не знал, что Навас уйдет из «Реала».
Авто
Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая
Компания Hyundai объявила дату старта продаж "посвежевшего" седана Solaris/Verna.
Политика
Трамп раскрыл детали санкций против Турции из-за Сирии
Президент США Дональд Трамп подпишет указ о введении санкций против Турции и пригрозил Анкаре дополнительными последствиями.