В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей Придирчивость покупателей и их стремление покупать элитную загородную недвижимость только с большим дисконтом заставили большинство профессиональных девелоперов покинуть этот рынок.

с чего всё началось

Объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости по итогам третьего квартала 2019 года составил 555 лотов, оказавшись рекордно низким за последние шесть лет. Такие данные приводят аналитики Knight Frank.

В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей

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