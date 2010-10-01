Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъВ Подмосковье стало меньше элитных коттеджей

В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей Придирчивость покупателей и их стремление покупать элитную загородную недвижимость только с большим дисконтом заставили большинство профессиональных девелоперов покинуть этот рынок.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Количество элитной недвижимости в Подмосковье стремительно снижается

Вести Подмосковья05:28

Число новых элитных коттеджей в Подмосковье упало до уровня 2013 года

РБК02:17

В Подмосковье резко снизилось количество предложений о продаже элитных коттеджей

Live2404:24

В Подмосковье предлагается рекордно мало новых коттеджей элит-класса

Элитное.РУ04:04

Девелоперы утрачивают интерес к рынку подмосковных коттеджей

Век04:30

В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей

Коммерсантъвчера в 15:07

Коттеджный рынок: спячка продолжается

Агентство Строительных Новостейвчера в 09:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Гаджеты

Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL

Американский технологический гигант Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL в трех цветах корпуса – черном, белом и оранжевом.
UfacityNews.ru вчера в 16:04
Политика

Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде

В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Армия и оружие

Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник

РИА Новости 07:14
Происшествия

В Екатеринбурге ищут пропавшую студентку медицинского университета

В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета Анна Ивонина.
JustMedia 05:51
Фигурное катание

Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг

Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.
ТАСС Спорт 03:07
Происшествия

На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пропала пять дней назад после того, как поехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю, обнаружена мёртвой.
RT на русском вчера в 04:39
Происшествия

Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя

Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
RT на русском 06:35
Общество

BBC включила Любовь Соболь в список 100 влиятельных женщин года

Кто еще вошел в список: В список BBC также включила эко-активисток, спортсменок, ученых и женщин, которые занимаются искусством и вопросами гендерного равноправия.
Snob.ru 06:57
Общество

«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник

В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости вчера в 17:40
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика

Эрдоган может отменить свой визит в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отменить свой визит в США, запланированный на ноябрь текущего года.
REGNUM 07:32
Киберспорт

Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq

Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.
CyberSport.ru 04:17
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Политика

Адвокат сообщил о закрытии уголовного дела против Порошенко в Панаме

По словам адвоката Порошенко, в Панаме действительно расследовали дело против бывшего лидера страны, в частности, провели проверку данных, которые предоставил Портнов, однако после двух месяцев прокурор принял решение о закрытии производства.
РБК 07:08
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Футбол

Бесчастных стал главным тренером ФК «Факел»

МК-Спорт 06:25
Общество

Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве

50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Происшествия

Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет

Сергей Викторович Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели под Кировом в результате ДТП шестилетнего мальчика, заявил RT, что ошибки в результатах нет.
RT на русском 06:29
Политика

В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе

На рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект, в котором предлагается при приятии на службу в Росгвардию ввести проверку на полиграфе.
Российская газета 06:19
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru вчера в 07:47
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Шоу-бизнес

Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru вчера в 10:36
Армия и оружие

Минобороны России показало карту расстановки сил в Сирии

Дождь вчера в 13:26
Экономика

Выручка Huawei за девять месяцев выросла на 24,4%

Выручка китайской телекоммуникационной корпорации Huawei от продаж с января по сентябрь текущего года выросла на 24,4%, до 610,8 млрд юаней ($85,6 млрд по курсу на конец сентября).
ТАСС 04:57
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске

Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Рамблер 00:32
Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

Российская газета 07:18
Экономика

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 14 октября в 07:47
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК вчера в 07:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное