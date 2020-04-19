Коронавирус
РИА НовостиВ Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая. Теперь для передвижения жителям необходим цифровой пропуск.
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с чего всё началось
Для этого на короткий номер 0250 нужно отправить запрос с информацией о себе и обозначить цель поездки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона на своей странице в Instagram.BFM.ru08:20
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Инструкция по получению цифрового пропуска с помощью СМС для поездок по Серпухову и Подмосковью
Московский Комсомолец08:18
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Токио, 18 апреля 2020, 15:29 — REGNUM В сети появились первые кадры из предстоящей мобильной игры NieR Re[in]carnation.
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В Канаде задержали мужчину, стрелявшего по людям
Полиция канадской провинции Новая Шотландия заявила, что задержала мужчину, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
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Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
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В Волгоградской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
РИАЦ 08:53
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
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Газета.Ru 11:18
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Газета.Ru 05:00
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
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Синоптики пообещали россиянам теплый май
В мае ожидается потепление на большей части территории РФ.
Известия вчера в 01:41
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Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
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REGNUM 09:25
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 16 апреля в 14:25
Шоу-бизнес
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Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
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Некоторое время назад компания AMD официально представила свой новый мобильный процессор AMD Ryzen 4000, который будут использовать в ноутбуках.
Megaobzor.com 09:57
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Общество
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Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
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Компания LG разместила на видеохостинге YouTube ролик с демонстрацией дизайна смартфона нового поколения Velvet.
iReactor 10:11
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Лукашенко выступил против закрытия храмов из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил православный храм на Пасху и высказался против закрытия церквей для прихожан из-за угрозы коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:29
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Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
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Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 07:27
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В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
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Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
У певицы был диагностирован инсульт. Незадолго до госпитализации Буланова призналась, что у нее нехватка средств на существование.
Территория новостей 03:07
Происшествия
В реке в Новой Москве обнаружили тело младенца
Тело новорожденного ребенка обнаружили в реке в поселке Воскресенское в Новой Москве.
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Экономика
Мантуров заявил о спаде на авторынке в апреле
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о спаде по автопрому в России в апреле.
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В Подмосковье больше всего зараженных коронавирусом выявили в Одинцово
Самое большое число зараженных отмечается в Одинцово – 288 человек.
Газета.Ru 12:33
Общество
В Оренбуржье из-за коронавируса закрыли город Абдулино
Абдулино, Оренбургская область, 19 апреля 2020, 13:26 — REGNUM В Оренбуржье перекрыты все въезды в город Абдулино.
REGNUM 06:26
Экономика
Набиуллина: вводить мораторий на вклады граждан никто не собирается
Москва, 17 апреля 2020, 19:50 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что никаких оснований для введения моратория на вклады граждан пока нет.
REGNUM 17 апреля в 12:50