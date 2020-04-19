с чего всё началось

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая. Теперь для передвижения жителям необходим цифровой пропуск.

В Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс

Происшествия В Канаде задержали мужчину, стрелявшего по людям Полиция канадской провинции Новая Шотландия заявила, что задержала мужчину, открывшего огонь по людям в городе Портапик.

Общество В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение. 638

Политика Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой Президент России Владимир Путин в видеообращении, записанном в подмосковном поселке Ново-Огарево, поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Христово Воскресение. 3K

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% "Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин. 3,4K

Гаджеты ASUS показала ноутбук на AMD Ryzen 4000 Некоторое время назад компания AMD официально представила свой новый мобильный процессор AMD Ryzen 4000, который будут использовать в ноутбуках.

Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 1,9K

Общество Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. 56

Религия Лукашенко выступил против закрытия храмов из-за коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил православный храм на Пасху и высказался против закрытия церквей для прихожан из-за угрозы коронавируса COVID-19. 8

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Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 441

Экономика Мантуров заявил о спаде на авторынке в апреле Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о спаде по автопрому в России в апреле.