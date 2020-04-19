с чего всё началось

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая. Теперь для передвижения жителям необходим цифровой пропуск.

В Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс

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