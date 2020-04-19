Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая. Теперь для передвижения жителям необходим цифровой пропуск.
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с чего всё началось
Для этого на короткий номер 0250 нужно отправить запрос с информацией о себе и обозначить цель поездки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона на своей странице
 в Instagram.
BFM.ru08:20

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Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск, отправив СМС на короткий номер

ТАСС08:27

Получить цифровой пропуск в Подмосковье стало возможно по SMS

Телеканал 360°08:25

Жители Подмосковья смогут получать цифровые пропуска по короткому телефонному номеру

Эхо Москвы09:03

В Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс

РИА Новости08:06

Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

РИАМО07:47

Инструкция по получению цифрового пропуска с помощью СМС для поездок по Серпухову и Подмосковью

Московский Комсомолец08:18

Короткий номер для получения пропуска с помощью СМС заработал в Подмосковье

Вечерняя Москва08:06
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
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Политика

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Игры

В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO

Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
The GEEK 17 апреля в 05:47
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Общество

МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы

В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
3
Общество

Названы сроки выпуска автомобилей Aurus

Как ранее сообщал гендиректор Aurus Адиль Ширинов, уже собрано более 700 предзаказов на автомобили.
Вести.Ru 09:56
Политика

В США назвали «технологическим чудом» российский двигатель РД-180

Вашингтон, 19 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Генеральный директор компании United Launch Alliance Тори Бруно сообщил, что российские ракетные двигатели РД-180 идеально подходят для американских ракет-носителей семейства Atlas, 19 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:28
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
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Общество

В России за сутки выявили 6060 новых заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
РБК 04:15
Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
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Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Транспорт

Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер

С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:47
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Экономика

Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов.
Известия 09:58
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Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
1,8K
Экономика

С начала марта россияне сняли со счетов около триллиона рублей

С начала марта россияне сняли со счетов через банкоматы и банковские отделения около триллиона рублей. Это больше чем за весь прошлый год.
Агентство Телеграф 08:40
3
Общество

Россия планирует производить 25 тысяч защитных костюмов в сутки

Российские предприятия до конца апреля начнут производить 25 тысяч защитных костюмов в сутки, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 09:49
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила верующих с Пасхой в пижаме

Детки Пугачёвой и Галкина прочли для поклонников своей семьи красивые поздравительные стихотворения, а потом вместе со своей мамой ещё раз поздравили фанатов.
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Музыка

Little Big выступят на концерте «Евровидения»

Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light.
Lenta.ru 16 апреля в 08:58
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Происшествия

Волгоградцам раскрыли информацию по 14 новым случаям коронавируса

В Волгоградской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Религия

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

Говорит Москва вчера в 07:25
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Наука

Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма

«Впоследствии должны быть срочно проведены исследования, которые позволят оценить, может ли переливание крови быть полезным в этих клинических условиях, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни и летальный исход», — говорится в тексте.
Lenta.ru 08:38
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Общество

Эпидемиолог назвал причину роста в России заболевших COVID-19

По словам эпидемиолога, вирус не может «перелетать», а основными разносчиками COVID-19 остаются люди.
News.ru 08:14
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Футбол

РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
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Футбол

Футболист «Уфы» Даниил Фомин заинтересовал «Удинезе»

Полузащитник футбольного клуба Российской премьер-лиги "Уфа" Даниил Фомин оказался в сфере интересов итальянского "Удинезе".
Вести.Ru 07:54
Футбол

«Динамо Брест» разорвет контракт с Хачериди после его выходки

ProstoProSport 09:51
Гаджеты

В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»

Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews вчера в 06:05
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Армия и оружие

СМИ: Иран скопировал израильскою ракету и уже её испытал

В случае, если характеристики иранской ракеты соответствуют тем, которые заложены в израильскую, иранские военные вполне могут попытаться использовать ракету против израильских военных в случае повторных нападений, — отмечает специалист.
News.ru 09:58
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Шоу-бизнес

О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин

О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин.
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Общество

В Башкирии с понедельника меняются правила выхода на работу

С 20 апреля выйти на работу в организации, деятельность которых не приостановлена, можно будет при наличии документа, удостоверяющего личность, и пропуска на бумажном носителе по новой форме.
Газета Республика Башкортостан 02:55
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