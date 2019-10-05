Происшествия
РИА НовостиВ Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, на теле погибшей обнаружены множественные колото-резаные ранения.
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Подробности жестокого убийства в Домодедово: жертва училась в МГТУ Баумана
Московский Комсомолец04:36
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Армия и оружие
Пользователи Сети назвали «бронешлюпкой» новый украинский катер
Экономика сегодня 09:24
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Недоставало только одного сына актрисы – Мэддокса, уехавшего на обучение в Корею. В фильме Джоли сыграла роль злой волшебницы Малифисенты.
UfacityNews.ru 03 октября в 08:46
Хоккей
Хоккеист «Сибири» Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Беда началась во время предсезонного сбора ХК «Сибирь», за который выступал Мнацян, в августе 2018 года.
Московский Комсомолец 09:26
Общество
Жителей США покорила спевшая в метро Лос-Анджелеса бездомная россиянка
После публикации видео с россиянкой, которая живет на улице на соцвыплату в $400, связался пресс-секретарь одного из членов городского совета Бранимир Квартук и предложил ей работу: 5 октября она выступит на открытии квартала Маленькая Италия Полиция Лос-Анджелеса также пытается помочь найти ей постоянную работу и жилье.
Советы по дому. Лайфхаки 02 октября в 14:37
Происшествия
Следователи начали проверку после обвала грунта на стройке в Москве
Столичные следователи начали проверку после обвала грунта в котлован на стройке рядом с Карамышевской набережной, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 07:48
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Армия и оружие
Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки
В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
ИА Новороссия 03:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Общество
Покрас Лампас приехал восстанавливать свою работу в Екатеринбург
Радио Комсомольская правда 09:21
Футбол
Вратарь принес победу «Краснодару-3» благодаря голу на 94-й минуте
РИА Новости вчера в 13:42
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Общество
В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам
Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12.00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.
РБК 09:19
Технологии
PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM вчера в 19:03
Футбол
«Оренбург» загнал «Динамо» в зону вылета
Вести.Ru 09:03
Политика
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
РИА Новости 06:41
Хоккей
В СКА возвращается нападающий Антон Бурдасов
Невские Новости 05:28
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
Наша версия вчера в 09:17
Наука
Экзоскелет помог встать на ноги парализованному пациенту
Исследование учёных под руководством профессора Алима-Луи Бенаби из Университета Гренобля направлено на разработку полуинвазивной техники, которая позволит использовать сигналы мозга для управления экзоскелетом.
REGNUM 08:57
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости 07:28
Армия и оружие
Появилось видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор»
В Сети опубликована видеозапись боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
Московский Комсомолец 04:56
Космос
Назван простой способ колонизации Марса
Газета Кемерова 01 октября в 18:23
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Газета.Ru 05:12
Культура
Новая песня БГ заставила Ивана Урганта выругаться в прямом эфире
В своём вечернем шоу "Вечерний Ургант" известный ведущий рассказал о новой песне Бориса Гребенщикова "Вечерний М". Герой произведения - собирательный образ пропагандиста российского телевидения.
Neva.Today 02 октября в 05:11
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Общество
В Риге люди вышли на шествие против «этногеноцида» из-за русских школ
В Риге прошла акция протеста в защиту образования на русском языке, организованная Русским союзом Латвии. Об этом сообщает портал lsm.lv.
РБК 09:06
Волейбол
Сборная России проиграла Бразилии на Кубке мира по волейболу
Российская сборная проиграла бразильской команде в четвертом матче на Кубке мира по волейболу в Японии со счетом 0-3.
Известия 03:40