Происшествия
РИА НовостиВ Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, на теле погибшей обнаружены множественные колото-резаные ранения.
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Подробности жестокого убийства в Домодедово: жертва училась в МГТУ Баумана
Московский Комсомолец04:36
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Уже месяц вся страна переживает за здоровье Анастасии Заворотнюк.
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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
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МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
В пятницу приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что задержанная в Тегеране россиянка Юлия Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена.
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В Греции посетовали США на незаконные действия Турции у берегов Кипра
Глава греческого кабинета министров Кириакос Мицотакис в ходе встречи с главой американского внешнеполитического ведомства Майком Помпео заявил, что в Афинах ждут реакции Вашингтона на противозаконные действия Анкары в исключительной экономической зоне Кипра.
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