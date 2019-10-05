Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье убили 17-летнюю студентку

Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, на теле погибшей обнаружены множественные колото-резаные ранения.
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