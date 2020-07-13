Объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье по итогам первого полугодия на первичном рынке упал на 13%, на вторичном — на 6%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства недвижимости Knight Frank.

В Подмосковье упал спрос на элитное жилье

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