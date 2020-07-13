Экономика
КоммерсантъВ Подмосковье упал спрос на элитное жилье
Объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье по итогам первого полугодия на первичном рынке упал на 13%, на вторичном — на 6%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства недвижимости Knight Frank.
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Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
Футбол
CAS отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательный вердикт касательно отстранения «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
Горобзор.ру 05:40
Армия и оружие
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
Палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.
РИА Новости 19:52
Здоровье
Рязанские поликлиники начали работу в привычном режиме
Записаться к врачу можно в регистратуре или по телефону медучреждения, к которому прикреплен медицинский полис.
ГТРК Ока 11:10
Политика
Трамп поздравил Дуду с переизбранием президентом Польши на второй срок
Президент США Дональд Трамп поздравил Анджея Дуду с переизбранием на пост президента Польши, выразив надежду на развитие сотрудничества в сфере обороны, энергетики и телекоммуникаций.
ТАСС 19:22
Общество
США могут начать производство вакцины от коронавируса до конца лета
Производители лекарств в США рассчитывают приступить к выпуску вакцины от нового коронавируса к концу лета.
Известия 19:30
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат
91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета 13:47
Космос
В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп
Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org.
Live24 11 июля в 05:20
Авто
Nissan показал на очередном видео новый Nissan Magnite
Известно, что Nissan Magnite будет построен на платформе CMF-A.
32CARS.ru 15:09
Экономика
Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли
Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
Известия 19:00
Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
Наука
Найден необычный способ обнаружения коронавируса по голосу
Американские ученые предположили, что обнаружить заражение человека коронавирусом можно с помощью его голоса, поскольку он полностью зависит от функционирования дыхательного аппарата.
MedikForum.ru 10 июля в 18:17
Общество
Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности
Барбара Луна Сипос, которая до недавнего времени работала администратором, сделала несколько пластических операций на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.
Evo-rus.com 09:47
Общество
В Калифорнии из-за коронавируса восстанавливают санитарные ограничения
Штат Калифорния, США, 14 июля 2020, 00:29 — REGNUM В штате Калифорния в США из-за всплеска распространения коронавируса восстанавливают ряд отменённых ранее санитарных ограничений.
REGNUM 17:29
Общество
Минтруд разъяснил порядок организации сверхурочной работы на удалёнке
«Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отражённого в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском 19:56
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Космос
В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы.
Газета.Ru 14:31
Шоу-бизнес
Жена Уилла Смита призналась, что действительно изменяла мужу
На прошлой неделе 27-летний музыкант Аугуст Алсин рассказал, что длительное время состоял в отношениях с женой Уилла Смита.
Paparazzi.ru 10:06
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru 02:30
Армия и оружие
Постановление о светомаскировке и комендантском часе напугало жителей Украины
Установление специального режима светомаскировки и введение комендантского часа, как следует из постановления КМ Украины, начинается немедленно после приказа Верховного Главнокомандующего, то бишь ни дня не служившего в каких-либо войсках Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 14:09
Общество
Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Экономика
К 2023 году добыча угля в Якутии вырастет до 45 млн тонн в год
В региональном правительстве рассказали, что программа развития предполагает к 2023 году увеличение объема добычи угля с пяти до 45 миллионов тонн ежегодно, а также расширение провозной способности железнодорожного пути «Эльга-Улак» до 30 миллионов тонн и возведение перевалочных мощностей в акватории порта Ванино.
RuNews24.ru 19:35
Единоборства
Россиянин Петр Ян победил бразильца Жозе Алду и стал чемпионом UFC
На «Бойцовском острове» в Абу-Даби российский боец смешанного стиля Пётр Ян завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
TV BRICS 09:39
Экономика
Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя
Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США.
ТАСС 15:22
Общество
Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля
В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
РБК 11:06
Экономика
Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53