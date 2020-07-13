Экономика
КоммерсантъВ Подмосковье упал спрос на элитное жилье
Объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье по итогам первого полугодия на первичном рынке упал на 13%, на вторичном — на 6%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства недвижимости Knight Frank.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика
Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года
Владимир Путин поручил подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года.
Общественная служба новостей 04:46
Музыка
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню убитому в США Джорджу Флойду
Американская рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню памяти убитого афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, которые происходят в Штатах в последнее время.
Вечерняя Москва вчера в 13:29
Экономика
Индекс промпроизводства в Татарстане увеличился на 0,2%
По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Больше всего показатель увеличился в Тюменской (129,8%) и Тульской (124,1%) областях.
TatCenter 03:24
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru 11 июля в 20:33
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Общество
Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19
У людей, переболевших сезонными коронавирусами заболеваниями, могут сохраниться сильные антитела, которые вовремя распознают фрагменты SARS-CoV-2.
РБК 05:07
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Происшествия
«Гниду» из «Кадетства» оштрафовали за оскорбления полицейских
Врачи вызвали полицейских, которых Емельянов начал также оскорблять и угрожать им. В мае мировой суд закрыл дело, Емельянову назначили штраф.
Газета.Ru 04:35
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
Общество
Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян
Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.
РИА Новости 04:49
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Экономика
В СБ оценили готовность России к коронавирусу с точки зрения экономики
Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин оценил готовность страны к пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 с экономической точки зрения.
RT на русском 05:20
Здоровье
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на понедельник, 13 июля, за последние сутки еще у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:26
Политика
Доминикана объявила о готовности принимать россиян без ограничений
Ассоциация туроператоров России (АТОР) проинформировала о решении Доминиканы принимать гостей из РФ без ограничений.
Журналистская правда 04:15
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Космос
Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
Составляя карту Вселенной в трехмерном формате, ученые французского университета Париж-Сакле обнаружили космическую структуру, которая была сразу же признана одной из самых крупных в космосе.
Discover24 11 июля в 03:52
Общество
Эксперты РАН и МГУ считают, что дочь Дмитриева давала показания под давлением
Приемная дочь историка Юрия Дмитриева дала показания против своего опекуна под давлением проводивших допрос следователя и психолога.
Собеседник 04:35
Киберспорт
Ubisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla
REGNUM вчера в 16:41
Общество
Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля
В Саратовской области режим самоизоляции для граждан из группы риска по коронавирусу рекомендовано продлить до 26 июля.
Четвертая Власть 03:06
Театры
Спектакли онлайн: что посмотреть лосинопетровцам во вторник 14 июля
Посмотреть можно на портале TheatreHD/Play в течение 23 часов после начала.
Городские вести (Лосино-Петровский) 05:08
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия вчера в 00:10
Общество
Жириновский: Фургала хотели убрать еще месяц назад
Владимир Жириновский заявил, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала хотели снять с поста еще за месяц до ареста.
EastRussia 05:04
Общество
У московской монахини обнаружили Mercedes почти за 10 миллионов
ФедералПресс 05:03
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара
Стивен Кинг уже не раз продавал права на экранизацию своих произведений по программе Dollar Baby.
Evo-rus.com 01:28
Общество
В Румынии законодательно запретили распространять неприятные запахи
В Румынии вступил закон об ольфактивном (обонятельном) дискомфорте. Об этом сообщает агентство Agerpres.
BFM.ru вчера в 13:13