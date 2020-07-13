Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ Подмосковье упал спрос на элитное жилье

Объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье по итогам первого полугодия на первичном рынке упал на 13%, на вторичном — на 6%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства недвижимости Knight Frank.
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Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии

По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
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