По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.

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Объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье по итогам первого полугодия на первичном рынке упал на 13%, на вторичном — на 6%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства недвижимости Knight Frank.

В Подмосковье упал спрос на элитное жилье

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