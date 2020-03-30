Коронавирус
КоммерсантъВ Подмосковье усилили режим самоизоляции
Власти Московской области ввели режим самоизоляции в регионе с вечера воскресенья. Режим самоизоляции введен для всех жителей Подмосковья. Закрываются парки и детские площадки, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Так, с восьми часов вечера на территории Московской области закрываются все парки, детские площадки, покидать дом можно лишь для того, чтобы отправиться на работу, сообщает Воробьев в своем Instagram.Smolnarod.ru15:35
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