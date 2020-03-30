с чего всё началось

Власти Московской области ввели режим самоизоляции в регионе с вечера воскресенья. Режим самоизоляции введен для всех жителей Подмосковья. Закрываются парки и детские площадки, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Общество Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.

Общество Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение среди них коронавируса.

Гаджеты Презентован люксовый смартфон 8848 M6 с двумя экранами Сегодня на рынке был анонсирован флагманский смартфон компании Eben под названием 8848 M6 корпус которого выполнен из люксовых материалов.

Здоровье Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19 Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.

Наука В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19 Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.

Политика Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.

Шоу-бизнес У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти.

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.

Наука McLaren показал работу лобового стекла из воздуха Как поясняет McLaren, технология AAMS даёт возможность спокойно ездить без шлема, который обязателен для комфортных поездок на других автомобиля с отсутствующим лобовым стеклом.