Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Подмосковье усилили режим самоизоляции

Власти Московской области ввели режим самоизоляции в регионе с вечера воскресенья. Режим самоизоляции введен для всех жителей Подмосковья. Закрываются парки и детские площадки, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Так, с восьми часов вечера на территории Московской области закрываются все парки, детские площадки, покидать дом можно лишь для того, чтобы отправиться на работу, сообщает Воробьев в своем Instagram
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Smolnarod.ru15:35

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Режим самоизоляции для жителей Подмосковья ввели с вечера воскресенья

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ТАСС15:07

В Подмосковье усилили режим самоизоляции

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Режим самоизоляции начал действовать в Московской области

Известия14:54

Власти Подмосковья закроют парки и детские площадки

Газета.Ru14:54

Всеобщий режим самоизоляции ввели в Подмосковье

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Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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