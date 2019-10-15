Экономика
Live24В Подмосковье установлена предельная стоимость жилья
Властями Подмосковья утверждена предельная стоимость 1 квадратного метра жилья. Как выяснилось, она зависит от места положения и благоустроенности городских округов.
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В Туле утвердили стоимость 1 кв.м. жилья для расчета соцвыплат
Тульская служба новостей13 октября в 17:02
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
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В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
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Хафтар заявил о желании ЛНА освободить Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что у военнослужащих нет определенных сроков завершения операции по взятию Триполи.
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В Челябинской области задержаны подозреваемые в убийстве 27-летней Ксении К. Об этом пишут местные СМИ.
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Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
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Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
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"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
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Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
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Специалисты предполагают, что этой осенью не стоит ожидать значительное снижение цен на проживание в люксовых отелях.
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Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Кино
На «России-1» стартует показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Съемки сериала проходили в исторических интерьерах Царского села, Петропавловской крепости, Гатчины и Крутицкого подворья.
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб «СКА Ростов»
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Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Происшествия
В Красноярске из-за убийства бывшего биатлониста начался народный сход
В Красноярске у здания краевой прокуратуры начался народный сход в связи с расследованием убийства местного жителя двумя парнями, которые снимали происходящее на камеру.
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Технологии
Tesla начнёт установку домашних батарей Powerwall в Японии
Производитель электромобилей и аккумуляторов Tesla заявил во вторник, что следующей весной начнёт установку своих домашних аккумуляторов Powerwall в Японии.
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
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14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Общество
В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы
Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы школы №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
Шоу-бизнес
Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева
На недавнем концерте в честь Дня работника сельского хозяйства Юлия Проскурякова выступила в платье, в котором несколько лет назад появлялась беременной — тогда артистка, состоящая в браке с певцом и композитором Игорем Николаевым, ждала появления на свет дочери Вероники.
Происшествия
Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, как отец «воспитывал» дочерей
Родственники и знакомые Хачатуряна утверждают, что отец не истязал дочерей, а пытался их воспитывать «в соответствии с патриархальными канонами», сообщили адвокаты, которые сейчас знакомятся с материалами дела.