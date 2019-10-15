Экономика

Live24Live24В Подмосковье установлена предельная стоимость жилья

Властями Подмосковья утверждена предельная стоимость 1 квадратного метра жилья. Как выяснилось, она зависит от места положения и благоустроенности городских округов.
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Подмосковные власти установили предельную стоимость квадратного метра жилья

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Жилье в Некрасовке подешевело

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В Подмосковье установили предельную стоимость 1 кв метра жилья

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Подмосковные власти утвердили предельную стоимость жилья в области

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В Подмосковье установлена предельная стоимость жилья

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В Подмосковье ограничили стоимость квартир

Lenta.ru07:52

В Туле утвердили стоимость 1 кв.м. жилья для расчета соцвыплат

Тульская служба новостей13 октября в 17:02
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В Fortnite началась вторая глава

Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Швейцария победила Ирландию в матче отбора на Евро-2020

Ранее сообщалось, что Италия разгромила Лихтенштейн в отборе на Евро-2020.
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В Индии супруги спасли заживо похороненного на кладбище младенца

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Пенс и Помпео отправятся на переговоры с властями Турции

Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео намерены 16 октября приехать в Турцию, чтобы провести переговоры с администрацией президента Реджепа Эрдогана в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
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Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung

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Политика

Авторов фильма о крушении MH17 внесли в базу украинского «Миротворца»

Европейских авторов документального фильма о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец».
Известия 14:37
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Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.
Газета.Ru 13:41
Футбол

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария — Англия

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело по итогам матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария — Англия (0:6), сообщается на официальном сайте организации.
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Премию «Ясная поляна» получил Сергей Самсонов за роман о Донбассе

РИА Новости 14:26
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Политика

Контактная группа не согласовала новые даты разведения сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках, сообщил «Интерфаксу» источник на переговорах.
BFM.ru 11:04
Экономика

Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий

В правительственном прогнозе на 2020–2022 годы приводятся только стоимость одного пенсионного коэффициента и размер индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.
РБК вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына

Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал вчера в 11:25
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Газета.Ru 15:57
Общество

Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.
Известия 16:29
Политика

Глава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте

15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.
Коммерсантъ 16:05
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Спорт

Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
РБК 08:52
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru 06:28
Происшествия

Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога

Ранее Telegram-канал BAZA опубликовал видео с камер в школе, где видно, как учительница наносит удары ребенку во время урока.
РБК 14:21
Общество

Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте

Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении в Красноярске

RT на русском 03:34
Происшествия

Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле

Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Культура

Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова

Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 17:12
Происшествия

В результате акций протеста в Каталонии пострадали десятки человек

Как минимум 37 человек пострадали во время акций протеста сторонников независимости Каталонии, сообщила газета El Pais.
Взгляд.ру вчера в 14:59
Культура

Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
REGNUM 02:15
Общество

Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости 13:24
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Кремль оценил возможность конфликта России и Турции в Сирии

Мойка78 вчера в 13:53
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