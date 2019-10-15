Экономика
Live24В Подмосковье установлена предельная стоимость жилья
Властями Подмосковья утверждена предельная стоимость 1 квадратного метра жилья. Как выяснилось, она зависит от места положения и благоустроенности городских округов.
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В Туле утвердили стоимость 1 кв.м. жилья для расчета соцвыплат
Тульская служба новостей13 октября в 17:02
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Анна Курникова вышла замуж за Энрике Иглесиаса
Киберспорт
В Fortnite началась вторая глава
Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Футбол
Швейцария победила Ирландию в матче отбора на Евро-2020
Ранее сообщалось, что Италия разгромила Лихтенштейн в отборе на Евро-2020.
Политика
Пенс и Помпео отправятся на переговоры с властями Турции
Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео намерены 16 октября приехать в Турцию, чтобы провести переговоры с администрацией президента Реджепа Эрдогана в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
Гаджеты
Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung
Политика
Авторов фильма о крушении MH17 внесли в базу украинского «Миротворца»
Европейских авторов документального фильма о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец».
Армия и оружие
Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.
Футбол
УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария — Англия
Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело по итогам матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария — Англия (0:6), сообщается на официальном сайте организации.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Политика
Контактная группа не согласовала новые даты разведения сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках, сообщил «Интерфаксу» источник на переговорах.
Экономика
Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий
В правительственном прогнозе на 2020–2022 годы приводятся только стоимость одного пенсионного коэффициента и размер индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Общество
Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.
Политика
Глава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте
15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
Происшествия
Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога
Ранее Telegram-канал BAZA опубликовал видео с камер в школе, где видно, как учительница наносит удары ребенку во время урока.
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Происшествия
В результате акций протеста в Каталонии пострадали десятки человек
Как минимум 37 человек пострадали во время акций протеста сторонников независимости Каталонии, сообщила газета El Pais.
Культура
Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо
Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
Общество
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
Армия и оружие