Экономика
Live24В Подмосковье установлена предельная стоимость жилья
Властями Подмосковья утверждена предельная стоимость 1 квадратного метра жилья. Как выяснилось, она зависит от места положения и благоустроенности городских округов.
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Здоровье
С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития
С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Гарант 05:26
Авто
Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая
Южнокорейская компания Hyundai сообщила о приближении продаж усовершенствованной модели Solaris.
Faktom 15:50
Шоу-бизнес
Волочкова полночи не спала после спектакля Серебренникова
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова подвергла критике спектакль "Машина Мюллера", режиссером которого выступил Кирилл Серебренников.
Газета.Ru 14:08
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 14:48
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:44
Наука
Раскрыт секрет голоса подводного вулкана
Геологи установили инфразвуковые микрофоны на дне в 59 километрах к югу от вулкана. За 9 месяцев наблюдений вулкан извергался более 70 раз.
Популярная механика 10:51
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета 06:27
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 17:12
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская в прозрачных штанах восхитила поклонников
Резко похудевшая певица показала себя в прозрачном концертном костюме, который не скрывает ее постройневших ног.
Вечерний курьер 12:55
Экономика
Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента
Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
Европейско-Азиатские новости вчера в 03:03
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд
Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал 05:47
Авто
Представили «подогретый» родстер Daihatsu Copen GR Sport
Новый Copen GR SPORT — это двухместный спортивный автомобиль с откидным верхом, выполненный в стилистике первых спортивных автомобилей серии «GR».
SpeedMe 01:51
Культура
Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".
РИА Новости 11:32
Происшествия
Отец сбитого в Буйском мальчика рассказал о беседе со следователем
Отец погибшего в Уржумском районе мальчика Вани Владимир, рассказал «360», что ребенок летом находился под присмотром бабушки.
Телеканал 360° 14:55
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Космос
SpaceX собирается разместить на орбите 30 тысяч спутников
Американская компания SpaceX намерена разместить на орбите Земли дополнительно 30 тысяч спутников в рамках проекта Starlink.
РЕН ТВ 16:32
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru 19:49
Политика
Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
Президент России Владимир Путин 16 октября проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:12
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС
Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте.
ТВ Центр 08:12
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Взгляд.ру 13 октября в 02:45
Происшествия
СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах
В сентябре масштабные обыски по делу ФБК прошли в 40 городах России.
Коммерсантъ 03:19
Общество
Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.
Известия 16:29
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы.
Pravda.Ru 05:08
Экономика
Ведущее предприятие страны из Амурской области по переработке сои расширяет мощности
Губернатору Амурской области Василию Орлову и замминистра сельского хозяйства Джамбулату Хатуову показали производственные цеха и продукцию завода по переработке сои в регионе.
Взгляд.ру 09:22