Общество
НТВВ Подмосковье устраняют последствия подтопления
Многие территории в Подмосковье оказались подтоплены из-за затяжного ливня. В двух десятках подмосковных городов подтоплены дороги, пострадали около 200 приусадебных участков. На ликвидацию последствий брошены сотрудники МЧС и служб ЖКХ, воду откачивают с помощью мотопомп и вакуумных насосов.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка.
ТАСС 17:17
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Политика
Иранского посла вызвали в МИД Украины
Как сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источник в дипломатических кругах, посла Ирана вызвали в МИД Украины из-за ситуации вокруг бортовых самописцев с Boeing, который был сбит в январе в пригороде Тегерана.
Московский Комсомолец 16:19
Происшествия
Toyota перевернулась в Холмском районе
ДТП произошло недалеко от Бамбучков в Холмском районе сегодня, 1 июня.
АСТВ 18:53
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Российская газета вчера в 21:22
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Общество
В Роспотребнадзоре выяснят, можно ли заразиться коронавирусом от кошек
В Роспотребнадзоре выяснят, можно ли заразиться коронавирусом от кошек, о чем заявила глава ведомства Анна Попова.
Любимый город 14:43
Наука
Инженеры создали искусственные реснички
Американские инженеры создали искусственные реснички. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:21
Общество
Роспотребнадзор разрешит не носить маски на пляжах
Каждый регион снимает ограничительные меры постепенно: где-то уже открылись парикмахерские и непродовольственные магазины.
Говорит Москва 04:52
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Космос
Синоптики США: С Солнцем творится что-то очень тревожное
Сайт Spaceweather Центра прогнозирования космической погоды сообщил, что 30 мая на солнце опять не было пятен, как и в 119 предшествующих сутках 2020 года, что соответствует 79% общего времени.
Свободная Пресса 12:48
Наука
Новую пандемию, которая будет опаснее коронавируса, предсказал учёный
Майкл Грегор, ученый из Великобритании, предсказал возможность возникновения новой пандемии.
РИА ОмскПресс вчера в 18:44
Политика
В МИД назвали недопустимыми нападения полицейских на журналистов в США
В дипведомстве выразили обеспокоенность участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний журналистов, которые освещают протестные акции в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
РБК 10:02
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Политика
Жириновский предлагает направить в США Росгвардию и «левых»
Москва, 30 мая 2020, 12:25 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский полагает, что США находится на пороге революции и предлагает направить туда представителей российских левых и радикальных организаций — для опыта.
REGNUM вчера в 05:25
Общество
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:34
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
Происшествия
СК проверит сообщения о халатности руководства больницы в Видном
"Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведении проверки информации, размещённой в одной из социальных сетей и СМИ, о возможной халатности руководства Видновской районной клинической больницы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:00
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
С начала месяца изменится также объем информации, которую могут получить судебные приставы о счетах должников, и одновременно ужесточатся требования, касающиеся защиты социальных выплат от ареста.
Известия вчера в 17:02
Здоровье
В Свердловской области заразился коронавирусом ещё 261 человек
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 261 человека. Таким образом, регион перешагнул отметку в 5 тысяч.
Уральский меридиан вчера в 03:45
Космос
Черная дыра в системе MAXI J1820 + 070 выбрасывает материал в космос
Черная дыра в MAXI J1820 + 070 имеет массу, примерно в восемь раз превышающую массу Солнца, идентифицируя ее как так называемую черную дыру звездной массы, образованную в результате разрушения массивной звезды.
AstroNews.ru 29 мая в 12:43
Экономика
Кризис: первые итоги
6 марта разваливается соглашение ОПЕК +, Саудовская Аравия начинает демпинговать с ценами на нефть, они стремительно рушатся.
Сахалин.Инфо 18:56
Происшествия
В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков
В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне вводится комендантский час в связи с распространением беспорядков, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
ФАН 19:45
Космос
Рогозин назвал чудовищной идею Маска о ядерных ударах по ледяным шапкам Марса
Следствием станут повышение температуры и улучшение климата на Марсе — он станет как земной. Дмитрий Рогозин назвал такую идею чудовищной.
HotGeo 29 мая в 05:55