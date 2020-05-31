Общество

НТВНТВВ Подмосковье устраняют последствия подтопления

Многие территории в Подмосковье оказались подтоплены из-за затяжного ливня. В двух десятках подмосковных городов подтоплены дороги, пострадали около 200 приусадебных участков. На ликвидацию последствий брошены сотрудники МЧС и служб ЖКХ, воду откачивают с помощью мотопомп и вакуумных насосов.
Читать в источнике
Комментировать93

Подробнее о событии

МЧС оценило ситуацию с подтоплениями в Московской области

Москва 2415:58

Власти Подмосковья рассказали о ликвидации последствий непогоды

РИА Новости08:38

В Подмосковье количество подтопленных приусадебных участков выросло до 121

ТАСС13:16

121 приусадебный участок Подмосковья остается подтопленным из‑за обильных ливней

РИАМО13:26

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

РБК06:43

В пяти городах Подмосковья устраняют последствия подтопления

Вечерняя Москва08:40

В Подмосковье остается подтопленным 121 приусадебный участок

Подмосковье Сегодня13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

REGNUM 06:53
2,2K
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка.
ТАСС 17:17
8
Космос

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru 14:33
186
Политика

Иранского посла вызвали в МИД Украины

Как сообщает украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источник в дипломатических кругах, посла Ирана вызвали в МИД Украины из-за ситуации вокруг бортовых самописцев с Boeing, который был сбит в январе в пригороде Тегерана.
Московский Комсомолец 16:19
6
Происшествия

Toyota перевернулась в Холмском районе

ДТП произошло недалеко от Бамбучков в Холмском районе сегодня, 1 июня.
АСТВ 18:53
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
1,1K
Происшествия

Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Российская газета вчера в 21:22
227
Общество

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
185
Общество

В Роспотребнадзоре выяснят, можно ли заразиться коронавирусом от кошек

В Роспотребнадзоре выяснят, можно ли заразиться коронавирусом от кошек, о чем заявила глава ведомства Анна Попова.
Любимый город 14:43
5
Наука

Инженеры создали искусственные реснички

Американские инженеры создали искусственные реснички. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:21
13
Общество

Роспотребнадзор разрешит не носить маски на пляжах

Каждый регион снимает ограничительные меры постепенно: где-то уже открылись парикмахерские и непродовольственные магазины.
Говорит Москва 04:52
2,4K
Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
217
Космос

Синоптики США: С Солнцем творится что-то очень тревожное

Сайт Spaceweather Центра прогнозирования космической погоды сообщил, что 30 мая на солнце опять не было пятен, как и в 119 предшествующих сутках 2020 года, что соответствует 79% общего времени.
Свободная Пресса 12:48
2
Наука

Новую пандемию, которая будет опаснее коронавируса, предсказал учёный

Майкл Грегор, ученый из Великобритании, предсказал возможность возникновения новой пандемии.
РИА ОмскПресс вчера в 18:44
36
Политика

В МИД назвали недопустимыми нападения полицейских на журналистов в США

В дипведомстве выразили обеспокоенность участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний журналистов, которые освещают протестные акции в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
РБК 10:02
346
Происшествия

В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Политика

Жириновский предлагает направить в США Росгвардию и «левых»

Москва, 30 мая 2020, 12:25 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский полагает, что США находится на пороге революции и предлагает направить туда представителей российских левых и радикальных организаций — для опыта.
REGNUM вчера в 05:25
4
Общество

В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Российская газета 17:34
349
Шоу-бизнес

Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым

Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
12
Происшествия

СК проверит сообщения о халатности руководства больницы в Видном

"Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведении проверки информации, размещённой в одной из социальных сетей и СМИ, о возможной халатности руководства Видновской районной клинической больницы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
2
Общество

Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
1,2K
Кино

Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»

Кinomania 17:14
Общество

Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
32
Общество

В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:00
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

С начала месяца изменится также объем информации, которую могут получить судебные приставы о счетах должников, и одновременно ужесточатся требования, касающиеся защиты социальных выплат от ареста.
Известия вчера в 17:02
86
Здоровье

В Свердловской области заразился коронавирусом ещё 261 человек

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 261 человека. Таким образом, регион перешагнул отметку в 5 тысяч.
Уральский меридиан вчера в 03:45
632
Космос

Черная дыра в системе MAXI J1820 + 070 выбрасывает материал в космос

Черная дыра в MAXI J1820 + 070 имеет массу, примерно в восемь раз превышающую массу Солнца, идентифицируя ее как так называемую черную дыру звездной массы, образованную в результате разрушения массивной звезды.
AstroNews.ru 29 мая в 12:43
5
Экономика

Кризис: первые итоги

6 марта разваливается соглашение ОПЕК +, Саудовская Аравия начинает демпинговать с ценами на нефть, они стремительно рушатся.
Сахалин.Инфо 18:56
Происшествия

В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков

В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне вводится комендантский час в связи с распространением беспорядков, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
ФАН 19:45
Космос

Рогозин назвал чудовищной идею Маска о ядерных ударах по ледяным шапкам Марса

Следствием станут повышение температуры и улучшение климата на Марсе — он станет как земной. Дмитрий Рогозин назвал такую идею чудовищной.
HotGeo 29 мая в 05:55
235
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное