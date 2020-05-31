Общество

НТВНТВВ Подмосковье устраняют последствия подтопления

Многие территории в Подмосковье оказались подтоплены из-за затяжного ливня. В двух десятках подмосковных городов подтоплены дороги, пострадали около 200 приусадебных участков. На ликвидацию последствий брошены сотрудники МЧС и служб ЖКХ, воду откачивают с помощью мотопомп и вакуумных насосов.
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МЧС оценило ситуацию с подтоплениями в Московской области

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Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

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День Северного флота России. Как защищены рубежи Арктики

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