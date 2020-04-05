Коронавирус
РБКВоробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
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Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Экономика
ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул
На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Футбол
Уэйн Руни раскритиковал заявление о сокращении зарплат футболистов
Бывший капитан сборной Англии по футболу и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выступил с критикой в адрес главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, который призвал футболистов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.
Политика
Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина
Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
Политика
Мишустин поручил проработать вопрос вывоза граждан Китая из России
Москва, 5 апреля 2020, 14:36 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта и МИД проработать совместно с властями Китая целесообразность вывоза воздушным транспортом граждан КНР с территории РФ.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Общество
В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Общество
В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47
Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Общество
У погибшей журналистки из Перми был коронавирус
У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Общество
Третий пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умер третий пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Общество
Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом
По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
Футбол
Защитник «Манчестер Сити» Уокер вызвал домой проституток
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер вызвал домой проституток.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке
Симона Юнусова попросила внучку не сильно переусердствовать во время игры на конструкции, но стоило ей отойти на несколько минут, как девочка слегка повредила ногу: та въехала внутрь дорожки.
Политика
Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ
Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет
Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.
Происшествия
Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась
При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Винокур сообщил о состоянии Льва Лещенко
Здоровье
Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи
Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.