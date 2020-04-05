Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Экономика ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.

Футбол Уэйн Руни раскритиковал заявление о сокращении зарплат футболистов Бывший капитан сборной Англии по футболу и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выступил с критикой в адрес главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, который призвал футболистов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.

Политика Мишустин поручил проработать вопрос вывоза граждан Китая из России Москва, 5 апреля 2020, 14:36 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта и МИД проработать совместно с властями Китая целесообразность вывоза воздушным транспортом граждан КНР с территории РФ.

Экономика ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Общество В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47 Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.

Общество Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Общество У погибшей журналистки из Перми был коронавирус У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.

Происшествия Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.

Шоу-бизнес Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке Симона Юнусова попросила внучку не сильно переусердствовать во время игры на конструкции, но стоило ей отойти на несколько минут, как девочка слегка повредила ногу: та въехала внутрь дорожки.

Политика Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.

Общество Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.