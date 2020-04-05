Коронавирус

РБКРБКВоробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
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Новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье: выписывать штрафы за нарушения могут сотрудники 16 организаций

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Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

РБК03:48
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Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
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В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
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Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
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В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.
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Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

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Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
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Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

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Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

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Третий пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге умер третий пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».
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По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
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При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
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В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

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Винокур сообщил о состоянии Льва Лещенко

Evo-rus.com 05:45
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Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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