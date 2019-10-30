Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Подмосковье в ДТП погибли пять человек

В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД. ДТП произошло в 17:40 на 159 километре трассы М-9 на территории Шаховского городского округа.
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Список погибших в ДТП с грузовиком и легковушкой в Подмосковье

РЕН ТВ14:45

Причиной аварии на трассе М-9 в Подмосковье стало нарушение ПДД водителем легковой машины

ТАСС12:06

Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе

Подмосковье Сегодня11:41

В ДТП в Подмосковье погибли пять человек

RT на русском11:26

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

РИА Новости11:22

Пять человек погибли в результате столкновения легковушки и фуры в округе Шаховская

РИАМО11:20

Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье

РБК11:51
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Хоккей

«Ак Барс» одержал сухую победу над «Адмиралом»

Kazanfirst.ru 14:56
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском 15:05
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Авто

Skoda рассказала подробнее о новой Octavia

До официальной премьеры Skoda Octavia четвертого поколения остается еще две недели.
110km.ru вчера в 10:15
Теннис

Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже

Теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.
РБК вчера в 19:33
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Футбол

«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль

Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
News.ru 12:51
Хоккей

Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ

Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МедиаКорСеть 06:39
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Общество

Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

РИА Новости вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Шоу-бизнес

Рудковская призналась, что целовалась с Биланом

Как признался Билан, в тот момент между ним и Рудковской чувствовалась настоящая химия, однако деловые партнеры смогли взять себя в руки и вовремя остановиться.
Wday.ru 14:05
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Армия и оружие

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости вчера в 06:41
Политика

Зеленский перечислил три этапа прекращения конфликта в Донбассе

Международный опыт вооруженных конфликтов и войн доказывает, что на пути к успешному окончанию войны и установлению мира необходимо пройти три этапа.
РБК 06:52
Авто

Бэтмобиль с двигателем от вертолета выставлен на продажу в США

В США продается автомобиль, представленный как точная копия транспортного средства популярного супергероя.
Planet Today 09:12
Политика

Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина

Мэр города Краснотурьинск Свердловской области Александр Устинов заявил о сокращении финансирования из регионального бюджета из-за того, что бывший биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете недостаточно высокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре 2019 года.
Lenta.ru 16:51
Футбол

Футбольный клуб «Уфа» в Кубке России уступил ЦСКА

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА В минувшие выходные футбольный клуб «Уфа» в Премьер-Лиге крупно уступил «Тамбову».
Телеканал UTV 14:13
Общество

Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами

В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: более чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70.
РБК 05:25
Спорт

Путин пообещал работать над улучшением бизнес-климата в России

"Россия сделала несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше", - пообещал российский лидер.
Московский Комсомолец 16:39
Кино

Федор Добронравов рассказал о скором выходе седьмого сезона «Сватов»

Актер Федор Добронравов сообщил о скором выходе седьмого сезона «Сватов». Об этом пишет интернет-издание «Культуромания».
Подмосковье Сегодня 10:03
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подлодка «Князь Владимир» в ходе плановых испытаний в Белом море впервые запустила баллистическую ракету «Булава».
Рифей-Пермь вчера в 23:49
Происшествия

Воронежского чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями

Заместитель руководителя департамента цифрового развития Воронежской области подозревается в злоупотреблении должностями полномочиями при проведении торгов и заключении государственных контрактов, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 11:05
Политика

Болгария не выдала визу российскому дипломату

Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии.
РБК 15:50
Футбол

КДК отменил красную карточку Берга в матче против «Оренбурга»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил в матче чемпионата России против «Оренбурга».
Sportbox.RU 08:13
Экономика

МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы

Депутаты Мосгордумы в среду вечером приняли в первом чтении закон о бюджете Москвы на ближайшие три года.
Российская газета 15:30
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