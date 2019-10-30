В Подмосковье при лобовом столкновении легковушки и фуры погибли пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ГУ МВД. Авария произошла в 17:40 на 159-м километре трассы М-9 "Балтия".

с чего всё началось

В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД. ДТП произошло в 17:40 на 159 километре трассы М-9 на территории Шаховского городского округа.

В Подмосковье в ДТП погибли пять человек

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