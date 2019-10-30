Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Подмосковье в ДТП погибли пять человек

В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД. ДТП произошло в 17:40 на 159 километре трассы М-9 на территории Шаховского городского округа.
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Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье при лобовом столкновении легковушки и фуры погибли пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ГУ МВД. Авария произошла в 17:40 на 159-м километре трассы М-9 "Балтия".
РИА Новости11:22

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В ДТП в Подмосковье погибли пять человек

RT на русском11:26

Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье

РБК11:51

Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе

Подмосковье Сегодня11:41

Иномарка на летней резине влетела в фуру. Главное об аварии с 5 погибшими в Подмосковье

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Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

РИА Новости11:22

Пять человек погибли в результате столкновения легковушки и фуры в округе Шаховская

РИАМО11:20

Причиной аварии на трассе М-9 в Подмосковье стало нарушение ПДД водителем легковой машины

ТАСС12:06
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Путин отметил, что Россия готова к конструктивным решениям "и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину", причем это позволит Киеву значительно сэкономить.
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На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете

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ТК Звезда 28 октября в 11:06
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Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал вчера в 23:57
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Путин прибыл из Будапешта в Калининград

Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
Происшествия

В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок

"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
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Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

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Piter.tv вчера в 12:14
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Гражданин США Познер встал на защиту гражданина США Малкина

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Происшествия

Человек погиб в ДТП с тремя самосвалами на Сахалине

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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
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Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»

Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
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АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
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Газета.Ru 06:51
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Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова.
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Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

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