с чего всё началось

В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды. Как сообщает агентство "Москва", маленький пациент из Волоколамска проходит лечение в областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Владимирского.

В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Происшествия В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.

Происшествия Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.

Политика Украинскую шпионку задержали в Севастополе Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в государственной измене. Было возбуждено уголовное дело.

Происшествия В Ленинградской области в электричке развесили экстремистские стенды РЖД и подразделения железнодорожного транспорта не имеют отношения к стендам с информацией экстремистского содержания, обнаруженным в электричке в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Политика Пашинян посетил Нагорный Карабах Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.