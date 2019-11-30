с чего всё началось

В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды. Как сообщает агентство "Москва", маленький пациент из Волоколамска проходит лечение в областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Владимирского.

В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Музыка Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос» Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.

Футбол Мурад Мусаев призвал болельщиков поддержать «Краснодар» Пресс-служба футбольного клуба "Краснодар" опубликовала сообщение тренера Мурада Мусаева, который призвал болельщиков поддержать "быков" в предпоследнем домашнем матче в 2019 году.

Политика Эрдоган предложил Макрону проверить мозг Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил своему коллеге Эммануэлю Макрону проверить мозг.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.