Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики

В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды. Как сообщает агентство "Москва", маленький пациент из Волоколамска проходит лечение в областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Владимирского.
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с чего всё началось
«Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, размещённой в сети интернет, об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотического вещества», — заявили
 в Следственном комитете.
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