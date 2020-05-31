Религия

Аргументы неделиАргументы неделиВ Подмосковье верующим разрешили посещать храмы

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила верующим посещать храмы во внебогослужебное время, а также присутствовать на церковных службах при условии, что они будут проводиться на улице при соблюдении всех предписанных мер профилактики.
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В Подмосковье разрешили посещать храмы и проводить богослужения

РБК13:20

В Подмосковье разрешили богослужения на улице и посещение храмов

ТАСС13:02

В Московской области разрешили посещать храмы РПЦ

РИА Новости12:09

Верующим Подмосковья разрешили ходить в храмы

Говорит Москва12:20

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Вести.Ru12:15

Верующим разрешили посещать подмосковные храмы

РИАМО12:35

В Подмосковье разрешили посещать храмы РПЦ

РЕН ТВ12:09
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Россиян ожидают длительные выходные в июне

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Кино

Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии

Gazeta.SPb 16:08
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Армия и оружие

89 лет исполнилось военно-транспортной авиации России

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Общество

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

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Происшествия

В ходе спецоперации в Ингушетии уничтожены два боевика

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Политика

Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома

Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
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Космос

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Экономика

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Авто

Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщиков США над Черным морем

Минобороны обнародовало видео перехвата истребителями Су-27П и Су-30СМ американских стратегических бомбардировщиков-«невидимок» В-1В над Черным морем.
Московский Комсомолец 29 мая в 12:14
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
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Экономика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Известия вчера в 11:16
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости 22:56
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Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1,5 тысячи

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Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

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Общество

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Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
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Космос

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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

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Политика

Профессор Лабин заявил о специфичности процесса по делу MH17

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог Армен Гаспарян высказал мнение, что расследование дела сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 напоминает судебный процесс в Швейцарии по убийству советского дипломата Вацлава Воровского бывшими офицерами белой армии Морисом Конради и Аркадием Полуниным, когда убийц оправдали.
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Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 20:23
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

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Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
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Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
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