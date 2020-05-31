Религия
Аргументы неделиВ Подмосковье верующим разрешили посещать храмы
Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила верующим посещать храмы во внебогослужебное время, а также присутствовать на церковных службах при условии, что они будут проводиться на улице при соблюдении всех предписанных мер профилактики.
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Общество
Россиян ожидают длительные выходные в июне
Длинные выходные связаны с празднованием 12 июня Дня России.
Менделеевские новости вчера в 02:48
Кино
Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Gazeta.SPb 16:08
Армия и оружие
89 лет исполнилось военно-транспортной авиации России
ИА Красная Весна 19:13
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Происшествия
В ходе спецоперации в Ингушетии уничтожены два боевика
Российская газета вчера в 12:28
Политика
Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости 28 мая в 23:25
Экономика
En+ к 2026 году вложит в программу «Новая энергия» 21 млрд руб
"Эн+ Груп" (En+ Group) к 2026 году вложит в программу модернизации "Новая энергия" 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости бывший министр энергетики и климата Великобритании, ныне исполнительный председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер.
ПРАЙМ 20:01
Авто
Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая
Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщиков США над Черным морем
Минобороны обнародовало видео перехвата истребителями Су-27П и Су-30СМ американских стратегических бомбардировщиков-«невидимок» В-1В над Черным морем.
Московский Комсомолец 29 мая в 12:14
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru 17:06
Экономика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год
Известия вчера в 11:16
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости 22:56
Здоровье
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1,5 тысячи
Из 46 новых случаев COVID-19: пять человек – прибывшие из регионов РФ, 10 человек – из очага республиканской больницы имени Семашко, три – из домашних очагов, трое больных связаны с очагом в улусе Ехэ-Цаган Селенгинского района, три человека были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Байкал-Daily вчера в 21:12
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Общество
FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику
Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
Космос
Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать
Ранее оператор спутника - предприятие "Космическая связь" сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приёмопередатчики) Ка-диапазона.
РИА Новости 20:24
Экономика
Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома
Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 29 мая в 13:08
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Политика
Профессор Лабин заявил о специфичности процесса по делу MH17
Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог Армен Гаспарян высказал мнение, что расследование дела сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 напоминает судебный процесс в Швейцарии по убийству советского дипломата Вацлава Воровского бывшими офицерами белой армии Морисом Конради и Аркадием Полуниным, когда убийц оправдали.
ФАН 15:45
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС 20:23
Здоровье
В Хакасии выявили 32 новых носителя коронавируса
Абакан, 29 мая 2020, 07:18 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 29 мая в 00:18
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Футбол
«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Газета.Ru вчера в 14:35
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 19:07