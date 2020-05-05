Коронавирус
Российская газетаВ Подмосковье вместе с масками рекомендуют носить перчатки
В Подмосковье вместе с масками введут обязательное ношение медицинских перчаток Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел селекторное совещание с главами подмосковных муниципалитетов.
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Подготовка госпиталей для больных COVID-19 в «Патриоте» и «Крокусе» завершается - Воробьев
Интерфакс - Россия08:42
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:50, Ашберн
Футбол
Россияне призвали Кадырова уволить Шалимова из «Ахмата»
Metaratings вчера в 05:57
Общество
Илон Маск поможет Тому Крузу снять кино в космосе
Discover24 06:53
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Общество
Число случаев домашнего насилия в России выросло в 2,5 раза
По данным некоторых некоммерческих организаций (НКО) и кризисных центров для женщин, в период распространения коронавирусной инфекции в России количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза.
Телеканал 360° вчера в 21:05
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики
Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова сообщила об увольнении по собственному желанию главврача горболинцы номер 1, которая была закрыта на карантин из-за массового заражения едперсонала коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 12:02
Политика
Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР
Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
Общество
В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом
По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:15
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Экономика
Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК вчера в 10:51
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
РИА Новости 11:14
Общество
Роддом в Петербурге приостановил прием из-за коронавируса у пациентки
Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого.
ТАСС 12:12
Политика
Чехия захотела нормализовать отношения с Россией
Прага захотела нормализовать отношения с Москвой.
Lenta.ru 12:09
Политика
Трамп заявил о скором раскрытии источников происхождения коронавируса
Президент США Дональд Трамп отметил, что страна через некоторое время представит определенную информацию о происхождении коронавируса.
Известия 11:02
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Общество
В семи районах Ленинградской области введут масочный режим
Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Общество
Instagram ограничил показ публикаций с хэштегом #море
Социальная сеть Instagram ограничила просмотр опубликованных фотографий с хэштегом #море.
Газета.Ru 06:31
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Наука
Создано способное победить коронавирус антитело
Lenta.ru 07:14
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о больничных для беременных и когда откроются детские сады
Одна из подписчиц попросила главу региона включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина.
Областная газета 01:05
Кино
Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»
Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° 03 мая в 17:46
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Футбол
Матюиди и Ругани излечились от коронавируса
Футболисты «Ювентуса» Блез Матюиди и Даниэле Ругани более не находятся на карантине, все тесты игроков показали отрицательный результат на коронавирус.
Матч ТВ 11:08
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10