В Подмосковье вместе с масками введут обязательное ношение медицинских перчаток Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел селекторное совещание с главами подмосковных муниципалитетов.

В Подмосковье вместе с масками рекомендуют носить перчатки

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