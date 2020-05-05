Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Подмосковье вместе с масками рекомендуют носить перчатки

В Подмосковье вместе с масками введут обязательное ношение медицинских перчаток Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел селекторное совещание с главами подмосковных муниципалитетов.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Воробьев распорядился о подготовке всех муниципалитетов МО к масочному режиму

Live2410:34

В Подмосковье вместе с масками рекомендуют носить перчатки

Российская газета09:07

«Культура новая, мера необходимая». Губернатор призвал жителей Подмосковья носить маски и перчатки

Телеканал 360°08:14

Воробьев провел селекторное совещание с главами муниципалитетов, посвященное борьбе с коронавирусом

Подмосковье Сегодня08:25

Подготовка госпиталей для больных COVID-19 в «Патриоте» и «Крокусе» завершается - Воробьев

Интерфакс - Россия08:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:50, Ашберн
Футбол

Россияне призвали Кадырова уволить Шалимова из «Ахмата»

Metaratings вчера в 05:57
1,2K
Общество

Илон Маск поможет Тому Крузу снять кино в космосе

Discover24 06:53
11
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
8
Общество

Число случаев домашнего насилия в России выросло в 2,5 раза

По данным некоторых некоммерческих организаций (НКО) и кризисных центров для женщин, в период распространения коронавирусной инфекции в России количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза.
Телеканал 360° вчера в 21:05
22
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова сообщила об увольнении по собственному желанию главврача горболинцы номер 1, которая была закрыта на карантин из-за массового заражения едперсонала коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 12:02
24
Политика

Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
135
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
632
Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
702
Общество

В Свердловской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:15
194
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
117
Экономика

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК вчера в 10:51
29
Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
148
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
РИА Новости 11:14
227
Общество

Роддом в Петербурге приостановил прием из-за коронавируса у пациентки

Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого.
ТАСС 12:12
33
Политика

Чехия захотела нормализовать отношения с Россией

Прага захотела нормализовать отношения с Москвой.
Lenta.ru 12:09
8
Политика

Трамп заявил о скором раскрытии источников происхождения коронавируса

Президент США Дональд Трамп отметил, что страна через некоторое время представит определенную информацию о происхождении коронавируса.
Известия 11:02
2
Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
6,4K
Общество

В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
72
Общество

От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
1,1K
Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы

Газета.Ru 09:13
38
Общество

Instagram ограничил показ публикаций с хэштегом #море

Социальная сеть Instagram ограничила просмотр опубликованных фотографий с хэштегом #море.
Газета.Ru 06:31
2
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
470
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3K
Наука

Создано способное победить коронавирус антитело

Lenta.ru 07:14
409
Здоровье

Евгений Куйвашев рассказал о больничных для беременных и когда откроются детские сады

Одна из подписчиц попросила главу региона включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина.
Областная газета 01:05
3
Кино

Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»

Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° 03 мая в 17:46
45
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,9K
Футбол

Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

Футболисты «Ювентуса» Блез Матюиди и Даниэле Ругани более не находятся на карантине, все тесты игроков показали отрицательный результат на коронавирус.
Матч ТВ 11:08
Общество

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
90
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Красногорск
Город в России
Город в Московской области России. Центр городского округа Красногорск в рамках муниципального устройства; в рамках административно-территориального устройства области составляет город областного подчинения с административной территорией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное