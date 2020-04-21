Общество

ИзвестияИзвестияВ Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников

Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня. Кроме того, по ее словам, на начало следующего учебного года перенесены Всероссийские проверочные работы. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в этом году отменяется.
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В Минпросвещения опровергли данные о правилах сдачи ЕГЭ в период пандемии

Газета.Ru15:57

В Минпросвещения опровергли новость о том, что 11-классники будут сдавать ЕГЭ в своих школах

Телеканал 360°10:45

В Подмосковье стало известно о коррективах в экзаменах школьников

РИА Новости10:52

Власти Подмосковья прокомментировали ситуацию с ОГЭ и ЕГЭ

RT на русском10:14

ЕГЭ планируется провести в школах, где проходило обучение

Коммерсантъ07:36

Российские выпускники напишут ЕГЭ в своих школах, в небольших аудиториях

Эхо Москвы07:30

Школьникам придется лично явиться на ЕГЭ, несмотря на коронавирус

URA.Ru07:07
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Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции

Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
РИА Новости 18:29
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Космос

Daily Express: советские ученые нашли жизнь на Венере

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Express, ученые нашли необычные объекты, которые напоминают внеземные формы жизни.
ToDay News Ufa вчера в 15:39
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Здоровье

Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом

В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
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Транспорт

ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков

Более трех миллионов автомобилистов в Москве уже привязали госномера своих машин к цифровым пропускам.
Российская газета 11:22
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Биатлон

СБР назвал тренерский штаб сборной России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21.
Pravda.Ru вчера в 08:21
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о количестве пациентов на ИВЛ

Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 18:40
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Общество

Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе

RT на русском 15:10
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Кино

Заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев умер в Москве

Режиссер Иван Щеголев умер 20 апреля. О его кончине сообщили представили Союза кинематографистов России.
iReactor 07:58
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Общество

Миру предсказали голод библейского масштаба

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба.
Lenta.ru 17:17
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Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
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Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
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Политика

США приостанавливают прием иммигрантов на два месяца

Американский президент Дональд Трамп заявил, что 22 апреля выпустит указ о временном запрете на прием иммигрантов на 60 дней из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:24
Игры

Бесплатный пролог Dieselpunk Wars вышел в Steam

В Steam появилась бесплатная игра Dieselpunk Wars Prologue.
Игромания.ру 13:03
Наука

Определены страны с самыми агрессивными штаммами коронавируса

Самыми агрессивными оказались штаммы COVID-19, которые были взяты у больных из Италии и Испании.
Pravda.Ru 02:25
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Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
18
Общество

В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы

Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
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Шоу-бизнес

В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной

Lenta.ru 12:00
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Здоровье

Science (США): чтобы победить коронавирус, надо изменить свои устойчивые привычки, и специалисты по поведению могут кое-что подсказать (Science)

Вакцин и лекарств от нового коронавируса нет, и люди во всем мире ищут защиты (или им приказывают искать защиты) в изменении своих привычек и поведения в большом и малом.
ИноСМИ 18:17
Энергетика

Цена WTI стала отрицательной впервые в истории

Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.
Интерфакс вчера в 14:20
Экономика

В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ

Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента.
Lenta.ru 04:41
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Технологии

Компания Microsoft выпустила большое обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила финальную версию большого обновления операционной системы Windows 10 под названием Windows 10 May 2020 Update.
UfacityNews.ru 19 апреля в 16:39
52
Экономика

Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
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Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
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Экономика

Сенат США принял пакет поддержки экономики объемом почти в $500 млрд

Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 17:09
Энергетика

В Кремле прокомментировали обвал цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке.
Известия 06:08
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Шоу-бизнес

Обнародована личная переписка принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри предоставили суду документы, которые проливают свет на их отношения с Томасом Марклом, отцом герцогини Сассекской.
ТВ Центр 05:08
Здоровье

Обвинивший главврача медик из Петербурга заявил о подтвердившемся COVID

Ранее медик записал видеообращение, в котором попросил считать виновным в своем возможном заражении главного врача больницы, которая, по словам Саяпина, ничего не сделала для защиты медперсонала от коронавируса.
РБК 18:23
Финансы

Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
46
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг телесезона

КиноПоиск 13:09
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