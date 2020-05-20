Общество

Вести.RuВести.RuВ Подмосковье вновь включили отопление

В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обращениями жителей поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры.
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В Подмосковье возобновили отопление в жилых домах и соцобъектах

Коммерсантъ15:04

В Подмосковье возобновили подачу тепла в квартиры и на соцобъекты

ТАСС12:53

В Подмосковье возобновили подачу тепла в квартиры и на соцобъекты

Москва 2413:29

Подачу тепла в квартиры и на соцобъекты возобновили в Подмосковье

Телеканал 360°13:11

В Подмосковье возобновили отопление

Московский Комсомолец13:05

Власти Подмосковья снова включили отопление в домах

РБК14:16

В Подмосковье возобновили подачу тепла в квартиры и на социальные объекты

РИАМО12:52
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Политика

США отправили в Россию аппараты ИВЛ

РИА Новости 14:16
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Политика

Путин: Россия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания

Россия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, а также входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций, сообщил президент Владимир Путин, открывая совещание по поддержке агропромышленного комплекса в условиях пандемии коронавируса.
Вести.Ru 07:53
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Общество

Туристический сезон в Греции откроется с 15 июня

Evo-rus.com 14:41
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Политика

Лавров верит в «Северный поток-2»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что верит в окончание достройки "Северного потока-2".
Ruposters.ru вчера в 11:06
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
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Общество

В России хотят запретить приём в детсады и школы детей без прививок

Российские сенаторы, в связи с коронавирусом, предлагают внести изменения в существующие санитарно-эпидемиологические правила.
НТР 24 11:00
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Общество

Разорение предрекают российским торговым центрам

К необратимому разрушению отрасли приведет принятие законопроекта, который разрешает арендаторам площадей в торговых центрах расторгать договоры в одностороннем порядке без штрафов и компенсаций.
Соловей.Инфо 05:24
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Авто

В РФ начали собирать новый кроссовер Kia XCeed

На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало серийное производство нового купе-кроссовера KIA XCeed для рынка России.
Тарантас Ньюс 04:15
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Футбол

Г. Иванов: «Спартак» покупает дорогих футболистов. Куда деваются мальчики из их академии?

Не понимаю, у них очень хорошая школа, очень хорошая академия, много мальчишек со всей страны привозят.
Чемпионат 13:35
Политика

Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на третий срок

Президент России Владимир Путин поддержал намерение президента Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на должность главы региона.
Коммерсантъ 10:05
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Хоккей

ЧМ по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, а не в России

Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, передает Iltalehti. Напомним, право на проведение турнира было отдано России.
Газета.Ru 11:58
Политика

МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube

Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
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Политика

В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров

«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные п. 2 ст. 2 настоящего федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
РБК 14:41
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Общество

Единственный сын телеведущей Светланы Моргуновой умер от коронавируса

Единственный сын телеведущей Светланы Моргуновой умер от коронавируса Мужчине было 52 года.
Экспресс газета 10:38
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Общество

Володин женился и получил квартиру за полмиллиарда рублей

Компания 11:49
3
Авто

«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения

«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
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Политика

Порошенко заявил о подделке записи его разговора с Байденом

Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявили, что записи его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри являются подделкой.
Известия 12:51
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Футбол

Футболист «Краснодара» заболел коронавирусом

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов заболел коронавирусом.
Евро-футбол.ру 14:31
Авто

Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным

Итальянская студия и японская марка представили серийную версию суперкара со стартовой ценой 990 тысяч евро (около 78 миллионов рублей) — новинка завершает динамические испытания на полигоне имени Тацио Нуволари.
Motor 06:14
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Общество

Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
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Фигурное катание

Рудковская назвала Тутберидзе современной Тарасовой

Продюсер и блогер Яна Рудковская сравнила наставницу фигуристов Этери Тутберидзе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.
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Происшествия

В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В результате пострадали семь человек - шесть женщин и один мужчина.
Российская газета 12:23
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
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Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
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Армия и оружие

Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.
Lenta.ru 14:22
Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru 11:29
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Птицы разных видов могут понимать друг друга

Популярная механика 03:58
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