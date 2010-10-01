В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обращениями жителей поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры.

Политика В МИД прокомментировали удаление YouTube-аккаунтов российских СМИ В МИД РФ призвали международные структуры и правозащитников обратить внимание на блокировку YouTube-аккаунтов нескольких российских СМИ, сообщается на сайте ведомства. 66

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Культура Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон» Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова. 446

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K

Общество Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство Потерявших работу россиян наймут на стройки и в благоустройство городов по временным договорам.

Общество Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони. 21

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1K

Гаджеты Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone и iPad Обновление для своих смартфонов iPhone и планшетов iPad, позволяющее облегчить работу нескольких функций в условиях пандемии коронавирусной инфекции, выпустила компания Apple 20 мая. 5

Экономика Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". 2

Общество Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. 10

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 969

Армия и оружие Около 15 новых боевых судов войдут в Тихоокеанский флот в 2020 году Около 15 новых боевых кораблей пополнят состав Тихоокеанского флота в 2020 году, сообщили в пресс-службе ВМФ России.

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 868

Армия и оружие Редкие образцы: какие трофеи достались силам ПНС на авиабазе Аль-Ватия На авиационной базе Аль-Ватия, которую длительное время контролировали бойцы Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара, обнаружены ставшие редкими в Ливии образцы оружия.

Общество Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву До конца этой недели рассчитывать на возвращение теплой погоды в центральные регионы России не стоит. 6

Биатлон Количество тренерских ставок в сборной России может быть сокращено Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что в национальной команде может сократиться число тренерских ставок.

Происшествия В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор. 289