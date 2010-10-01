Общество
Вести.RuВ Подмосковье вновь включили отопление
В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обращениями жителей поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры.
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Политика
В МИД прокомментировали удаление YouTube-аккаунтов российских СМИ
В МИД РФ призвали международные структуры и правозащитников обратить внимание на блокировку YouTube-аккаунтов нескольких российских СМИ, сообщается на сайте ведомства.
Аргументы и Факты 14:33
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Общество
Туристический сектор РФ начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
Напомним, Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация обратились в Минэкономразвития и Ростуризм с просьбой разрешить внутренние туры с 1 июня.
Карелинформ 07:20
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство
Потерявших работу россиян наймут на стройки и в благоустройство городов по временным договорам.
Lenta.ru 22:13
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском 08:32
Космос
NASA обнаружила в Антарктике признаки параллельной вселенной
Sputnik Южная Осетия 14:13
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Еще четыре случая коронавирусной инфекции выявлено в Республике Алтай
По данным на 20 мая, коронавирусная инфекция подтвердилась еще у четырех человек в Республике Алтай.
Алтайская правда 22:03
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone и iPad
Обновление для своих смартфонов iPhone и планшетов iPad, позволяющее облегчить работу нескольких функций в условиях пандемии коронавирусной инфекции, выпустила компания Apple 20 мая.
ИА Красная Весна 19:03
Экономика
Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:55
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com 11:33
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Армия и оружие
Около 15 новых боевых судов войдут в Тихоокеанский флот в 2020 году
Около 15 новых боевых кораблей пополнят состав Тихоокеанского флота в 2020 году, сообщили в пресс-службе ВМФ России.
RT на русском 20:59
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Армия и оружие
Редкие образцы: какие трофеи достались силам ПНС на авиабазе Аль-Ватия
На авиационной базе Аль-Ватия, которую длительное время контролировали бойцы Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара, обнаружены ставшие редкими в Ливии образцы оружия.
Российская газета вчера в 06:38
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
До конца этой недели рассчитывать на возвращение теплой погоды в центральные регионы России не стоит.
РИА Новости 22:38
Биатлон
Количество тренерских ставок в сборной России может быть сокращено
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что в национальной команде может сократиться число тренерских ставок.
Матч ТВ 06:23
Фигурное катание
Том Закрайчек: «Изменение стоимости четверных прыжков должно толковаться как реакция ISU на доминирование русских девушек и Чена»
Техком Международного союза конькобежцев (ISU) уравнял базовую стоимость четверных флипа, лутца и риттбергера до 11 баллов.
Sports.ru 16:16
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Авто
Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным
Итальянская студия и японская марка представили серийную версию суперкара со стартовой ценой 990 тысяч евро (около 78 миллионов рублей) — новинка завершает динамические испытания на полигоне имени Тацио Нуволари.
Motor 06:14