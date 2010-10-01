Общество
Вести.RuВ Подмосковье вновь включили отопление
В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обращениями жителей поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры.
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Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект об отмене контрсанкций для импорта той "жизненно необходимой" продукции, аналоги которой не производят в России или которая является дефицитом.
Газета.Ru 17:10
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире
За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом.
Российская газета 12:23
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Общество
Госдеп США оценил мировой ущерб от пандемии коронавируса
Вашингтон, 20 мая 2020, 22:50 — REGNUM Китай должен был бы выделить на борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 не менее $9 трлн, заявил на брифинге 20 мая госсекретарь США Майкл Помпео.
REGNUM 15:50
Здоровье
9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими.
Телепорт вчера в 04:36
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Технологии
Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга
Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru 15:23
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings вчера в 15:30
Кино
«Грейхаунд» с Томом Хэнксом выйдет на Apple TV
Мировая премьера ленты должна была состояться 12 июня, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса релиз перенесен на стриминговый сервис.InterMedia напоминает: лента рассказывает о морском офицере в исполнении Тома Хэнкса, который ни разу не участвовал в военных действиях и становится капитаном эсминца ВМС США.
ИА InterMedia 06:59
Игры
«Делает монстром не облик»: польскому ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось пять лет
3DNews вчера в 07:40
Происшествия
Семью из Новосибирска принудительно поместили в иркутский обсерватор
Суд Куйбышевского района вынес решение о принудительном помещении в обсерватор троих жителей Новосибирска – мужчину, женщину и их несовершеннолетнего ребенка, которые прибыли в Иркутск на самолете 8 мая, сообщает 20 мая 2020 года пресс-служба суда.
Областная газета (г. Иркутск) 05:04
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru 14:43
Здоровье
В Китае объяснили новую вспышку коронавируса
Цю Хайбо рассказал, что проведенные наблюдения говорят об изменении коронавируса по мере распростране6ния на северо-восток КНР.
Live24 12:21
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Армия и оружие
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru 14:15
Космос
NASA обнаружила в Антарктике признаки параллельной вселенной
Sputnik Южная Осетия 14:13
Общество
В России число выздоровевших за сутки превысило число заражённых
За минувшие сутки в России выявлено 8764 случая заболевания коронавирусом. При этом выписано за этот же день 9262.
Volgogradru 05:55
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
Гаджеты
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов, заняв сразу три позиции.
Газета DAILY 16:12
Происшествия
В Южно-Сахалинске напали на сотрудника мэрии
В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника городской администрации, который сделал им замечание.
Российская газета 03:35
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53