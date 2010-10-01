В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обращениями жителей поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры.

Политика В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект об отмене контрсанкций для импорта той "жизненно необходимой" продукции, аналоги которой не производят в России или которая является дефицитом. 389

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 4

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 330

Общество Госдеп США оценил мировой ущерб от пандемии коронавируса Вашингтон, 20 мая 2020, 22:50 — REGNUM Китай должен был бы выделить на борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 не менее $9 трлн, заявил на брифинге 20 мая госсекретарь США Майкл Помпео. 84

Здоровье 9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими. 55

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,9K

Технологии Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19. 3

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 839

Кино «Грейхаунд» с Томом Хэнксом выйдет на Apple TV Мировая премьера ленты должна была состояться 12 июня, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса релиз перенесен на стриминговый сервис.InterMedia напоминает: лента рассказывает о морском офицере в исполнении Тома Хэнкса, который ни разу не участвовал в военных действиях и становится капитаном эсминца ВМС США.

Происшествия Семью из Новосибирска принудительно поместили в иркутский обсерватор Суд Куйбышевского района вынес решение о принудительном помещении в обсерватор троих жителей Новосибирска – мужчину, женщину и их несовершеннолетнего ребенка, которые прибыли в Иркутск на самолете 8 мая, сообщает 20 мая 2020 года пресс-служба суда. 23

Экономика Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова. 1

Здоровье В Китае объяснили новую вспышку коронавируса Цю Хайбо рассказал, что проведенные наблюдения говорят об изменении коронавируса по мере распростране6ния на северо-восток КНР. 58

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,7K