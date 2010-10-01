Общество
Общественное телевидение РоссииВ Подмосковье вновь включили отопление
Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона. В областном Минэнерго пояснили: отопление включено по многочисленным просьбам жителей, которые жаловались на майский холод в квартирах.
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Общество
Власти Греции назвали дату начала туристического сезона
Туристический сезон в Греции начнется 15 июня, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации, передает Iefimerida.gr.
РБК вчера в 14:22
Политика
В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" ("ЕС") назвали "российской провокацией" аудиозапись якобы разговора экс-президента Украины с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, которую обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач.
РИА Новости 19 мая в 23:52
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском вчера в 08:32
Футбол
Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на продление контракта с московским клубом.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:22
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском вчера в 08:53
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Здоровье
В амурском Роспотребнадзоре разъяснили ситуацию с резким ростом заболевших коронавирусом
Руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова прокомментировала ситуацию с резким ростом заболевших коронавирусом, зафиксированным 20 мая.
Телепорт вчера в 23:35
Общество
Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов
По словам секретаря Совбеза России, информация о коррупции поступила по результатам мониторинга реализации майского указа президента.
Говорит Москва вчера в 06:59
Общество
Уже 1111 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае
За минувшие сутки выявили 57 новых случаев За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 57 новых случаев заражения COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 23:15
Политика
В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против России в связи с задержанием кораблей на входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК вчера в 21:32
Происшествия
Иномарка ночью «залетела» в перекоп в Благовещенске
Сегодня ночью, 21 мая, в Благовещенске водитель на автомобиле Toyota Allion въехал прямо в перекоп.
ИА Порт Амур вчера в 22:04
Экономика
Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Религия
День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая
21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.
Волгоградская правда вчера в 23:10
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости вчера в 03:39
Общество
Прокурор Токио уйдет в отставку из-за игры в маджонг
По данным телеканала NHK, руководитель токийской прокуратуры Хирому Курокава покинет свой пост после скандала с игрой в азартные игры в период действия режима ЧС, который был введен из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 19:45
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 19 мая в 07:54
Общество
Для въезда на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса
Новые правила затронут только тех, у кого нет местной регистрации. Также для въезда необходим и цифровой пропуск.
Российская газета 00:21
Кино
Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет на HBO Max
Фильм «Лига справедливости» в режиссерской версии выйдет на HBO Max в 2021 году, уже подтверждено что в расширенной версии появится персонаж Дарксайд.
Sibnet Новости вчера в 22:38
Здоровье
Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов
Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению в количестве выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Кино
Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода
Kinonews.ru 19 мая в 06:38
Общество
Рестораны предложили наказывать за ночной шум
В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность ресторанов за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время.
РЕН ТВ вчера в 23:30
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Общество
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм.
РИА Новости вчера в 08:39