Общество
ВесьмаВ Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи
В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи. В бункере было установлено оборудование ФСО, контролирующее безопасность спецсвязи, а также старые АТС "Ростелекома". Вот их-то воры и унесли, - пишет издание Baza.
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В Подмосковье воры с легкостью обокрали секретный бункер правительственной связи
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