В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи. В бункере было установлено оборудование ФСО, контролирующее безопасность спецсвязи, а также старые АТС "Ростелекома". Вот их-то воры и унесли, - пишет издание Baza.

Политика Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Политика Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.

Космос Американский спутник Spaceway-1 может взорваться в космосе Из-за неисправности в аккумуляторных батареях США могут потерять свой телекоммуникационный спутник Spaceway-1 и нанести ущерб другим космическим аппаратам.

Космос Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.

Авто Стала известна дата премьеры нового Kia Sorento Как стало известно порталу NJCAR.RU, моторная гамма Sorento 2020 будет включать новый 2,5-литровый двигатель, а также подзаряжаемую гибридную силовую установку.

Наука Трупы оленей помогли членистоногим и растениям нидерландского заповедника Останки благородных оленей (Cervus elaphus) повышают количество членистоногих (в том числе не падальщиков) и биомассу растений даже в тех сообществах, где и без трупов достаточно питательных веществ, пишут в PLoS ONE.

Общество Собянин пообещал вывезти радиоактивный грунт со склона Москвы-реки Правительство Москвы в ближайшее время заключит договор с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона Москвы-реки и вывоза зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) за пределы Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Политика В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.

Наука Вирусологи оспорили происхождение китайского коронавируса от змей Ученые-вирусологи в Китае, США и других странах усомнились в том, что источником заражения новым коронавирусом являются змеи, как это ранее представили китайские исследователи.

Общество Разведенных родителей обяжут платить за жилье детей В третьем, окончательном, чтении Госдума приняла закон, регламентирующий обязанность разведенных родителей в равной мере нести затраты на содержание жилья для их совместного ребенка.

Теннис Российский болельщик подрался перед матчем Хачанова и Кирьоса Болельщик в футболке сборной России по футболу стал участником драки, произошедшей на Открытом чемпионате Австралии по теннису перед матчем между Ником Кирьосом и Кареном Хачановым.