Общество

ВесьмаВесьмаВ Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи

В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи. В бункере было установлено оборудование ФСО, контролирующее безопасность спецсвязи, а также старые АТС "Ростелекома". Вот их-то воры и унесли, - пишет издание Baza.
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Под Москвой обокрали секретный бункер

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В Подмосковье обокрали секретный правительственный бункер

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В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи

Весьма05:35

В Подмосковье воры с легкостью обокрали секретный бункер правительственной связи

Аргументы недели05:40
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