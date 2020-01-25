Общество
ВесьмаВ Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи
В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи. В бункере было установлено оборудование ФСО, контролирующее безопасность спецсвязи, а также старые АТС "Ростелекома". Вот их-то воры и унесли, - пишет издание Baza.
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Армия и оружие
США впервые провели учения с вертолетами Ми-24
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Происшествия
Украинцы пострадали при атаке молдавского Ми-8 в Афганистане
Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии в субботу сообщила об атаке, которой в Афганистане подвергся вертолет Ми-8 одной из частных молдавских компаний.
Игры
28 января для 5-летней Batman: Arkham Knight на PS4 выйдет новый костюм
Rocksteady объявила дату выпуска костюма «Тёмного рыцаря Земли-2» для Batman: Arkham Knights на PS4 — 28 января.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Авто
В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.
Политика
Помощник президента Сурков ушел с госслужбы
Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Здоровье
Выздоровела женщина, первая в мире заразившаяся коронавирусом в Китае
В настоящее время число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае составляет уже более 1300 человек.
Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии
Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
Общество
Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
Политика
Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
Происшествия
В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека
Политика
Глава КС Армении пригрозил премьеру Пашиняну судебным иском
Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян подаст в суд на премьер-министра Никола Пашиняна, если тот не обоснует свои заявления о том, что глава КС предлагал властям свои услуги, сообщил адвокат Товмасяна Амрам Макинян.
Происшествия
В Турции число жертв землетрясения достигло 19 человек
По данным ведомства, 15 человек погибли в провинции Элязыг, а четверо — в Малатье. В результате землетрясения также пострадали 922 человека.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы (ЧЕ) в австрийском Граце.
Общество
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
Гаджеты
Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Общество
Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса
Депутат Госдумы уверена, что инфекцию умышленно применили против Китая Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Биатлон
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ
Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
Хоккей
«Спартак» дома обыграл «Трактор»
«Спартак» дома одержал «сухую» победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.