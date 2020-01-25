Общество

ВесьмаВесьмаВ Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи

В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи. В бункере было установлено оборудование ФСО, контролирующее безопасность спецсвязи, а также старые АТС "Ростелекома". Вот их-то воры и унесли, - пишет издание Baza.
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Под Москвой обокрали секретный бункер

Lenta.ru05:41

В Подмосковье обокрали секретный правительственный бункер

URA.Ru06:08

Секретный бункер обокрали в Подмосковье. Воры пролезли туда, где в случае войны разместят командный штаб

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В Подмосковье ограбили секретный бункер

News.ru06:37

Воры пробрались в секретный правительственный бункер

Рамблер05:31

В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи

Весьма05:35

Унесли микросхемы из золота и платины: В Подмосковье обокрали секретный бункер ФСО - источник

Царьград08:21
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Армия и оружие

США впервые провели учения с вертолетами Ми-24

Российская газета 03:10
Общество

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РИА Новости вчера в 14:55
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Украинцы пострадали при атаке молдавского Ми-8 в Афганистане

Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии в субботу сообщила об атаке, которой в Афганистане подвергся вертолет Ми-8 одной из частных молдавских компаний.
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Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 23 января в 00:28
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Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
РБК 11:01
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Вести.Ru 09:27
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Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Футбол

Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
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Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
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Lenta.ru вчера в 12:24
Авто

В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.
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Политика

Помощник президента Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Медиазона 02:26
Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия 23 января в 18:42
Здоровье

Выздоровела женщина, первая в мире заразившаяся коронавирусом в Китае

В настоящее время число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае составляет уже более 1300 человек.
ТК Звезда 10:13
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
ToDay News Ufa вчера в 03:35
Общество

Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
РИА Новости 08:26
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Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
РБК вчера в 17:53
Происшествия

В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека

РИА Новости 09:58
Политика

Глава КС Армении пригрозил премьеру Пашиняну судебным иском

Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян подаст в суд на премьер-министра Никола Пашиняна, если тот не обоснует свои заявления о том, что глава КС предлагал властям свои услуги, сообщил адвокат Товмасяна Амрам Макинян.
РИА Новости 10:44
Происшествия

В Турции число жертв землетрясения достигло 19 человек

По данным ведомства, 15 человек погибли в провинции Элязыг, а четверо — в Малатье. В результате землетрясения также пострадали 922 человека.
РБК вчера в 23:45
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Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы (ЧЕ) в австрийском Граце.
Коммерсантъ 11:09
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Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
РИА Новости 07:07
Гаджеты

Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Lenta.ru вчера в 10:37
Армия и оружие

В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
SM News 23 января в 11:44
Общество

Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса

Депутат Госдумы уверена, что инфекцию умышленно применили против Китая Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".
АМИТЕЛ 07:18
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Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК вчера в 08:07
Биатлон

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
РИА Новости 10:26
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Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
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«Спартак» дома обыграл «Трактор»

«Спартак» дома одержал «сухую» победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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