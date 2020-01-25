Общество

ВесьмаВесьмаВ Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи

В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи. В бункере было установлено оборудование ФСО, контролирующее безопасность спецсвязи, а также старые АТС "Ростелекома". Вот их-то воры и унесли, - пишет издание Baza.
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Под Москвой обокрали секретный бункер

Lenta.ru05:41

В Подмосковье обокрали секретный правительственный бункер

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Секретный бункер обокрали в Подмосковье. Воры пролезли туда, где в случае войны разместят командный штаб

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В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи

Весьма05:35

Унесли микросхемы из золота и платины: В Подмосковье обокрали секретный бункер ФСО - источник

Царьград08:21
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В ДТП с участием трех машин в Воронеже погибли четыре человека

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Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».
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Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 08:35
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

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Российская газета 23 января в 03:04
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Футбол

«Барселона» и «Ювентус» обменялись футболистами

"Барселона" и туринский "Ювентус" обменялись футболистами, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Газета.Ru 09:55
Экономика

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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Политика

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новый перечень государств, гражданам которых устанавливается упрощённый порядок въезда в РФ через порт Владивосток.
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Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
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Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:28
Общество

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Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу.
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Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
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В Бердске водитель выкинул пассажирку из автобуса

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Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
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