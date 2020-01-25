Общество

ВесьмаВесьмаВ Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи

В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи. В бункере было установлено оборудование ФСО, контролирующее безопасность спецсвязи, а также старые АТС "Ростелекома". Вот их-то воры и унесли, - пишет издание Baza.
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Под Москвой обокрали секретный бункер

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В Подмосковье обокрали секретный правительственный бункер

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Секретный бункер обокрали в Подмосковье. Воры пролезли туда, где в случае войны разместят командный штаб

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В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи

Весьма05:35

Унесли микросхемы из золота и платины: В Подмосковье обокрали секретный бункер ФСО - источник

Царьград08:21
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BFM.ru 23 января в 11:18
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Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
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Россиянка встала и пошла после падения с девятого этажа

Русская Планета вчера в 05:31
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Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
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США назвали число пострадавших при ударе Ирана по авиабазе в Ираке

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Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
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Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
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Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке

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Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
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Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков

План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
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Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
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Посольство России выразило сожаление в связи с «шпиономанией» в Японии

В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившейся в СМИ информации о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.
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Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции

Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.
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В ДНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ

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Как Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы, оторвавшись на семь баллов от Анны Щербаковой и на восемь - от Александры Трусовой.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
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Ведущей нового реалити-шоу станет 3D-копия Людмилы Гурченко

Автор и продюсер Валерий Комиссаров решил удивить новым реалити-шоу.
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Блюда из сырого мяса и рыбы могут представлять большую опасность для человека из-за высокой вероятности наличия в них личинок паразитических червей (гельминтов), рассказала 25 января в интервью радио Sputnik паразитолог Елена Чернышева.
Известия вчера в 20:19
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