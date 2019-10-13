"На 134-м километре федеральной автодороги М6 возле деревни Каменки (городской округ Кашира) произошло ДТП с участием двух автомашин. Пострадали десять человек, в том числе трое детей, из них пять человек погибли, в том числе ребенок", — сказал собеседник.

с чего всё началось

В аварии погибли 5 пассажиров отечественного авто, среди которых семилетний ребёнок.

В Подмосковье возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими

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