Происшествия
SMINEWS в ПодольскеВ Подмосковье возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими
В аварии погибли 5 пассажиров отечественного авто, среди которых семилетний ребёнок.
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с чего всё началось
"На 134-м километре федеральной автодороги М6 возле деревни Каменки (городской округ Кашира) произошло ДТП с участием двух автомашин. Пострадали десять человек, в том числе трое детей, из них пять человек погибли, в том числе ребенок", — сказал собеседник.РИА Новостивчера в 20:43
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В результате аварии в подмосковной Кашире погибли 5 человек и еще 5 пострадали
Коммерсантъвчера в 20:55
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Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома
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В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
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Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
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Газета.Ru 03:14
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Кандидат в президенты от Демократической партии США и сенатор Элизабет Уоррен рассказала о своем эксперименте в Facebook с покупкой рекламы в поддержку американского президента Дональда Трампа.
Известия вчера в 22:55
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
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Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
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Выяснилось, что это следствие обезвоживания организма. Мне наложили двадцать швов только на подбородке, и ещё четыре или пять на глазу.
Metaratings 05:30
Армия и оружие
Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
РИА Новости вчера в 08:08
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Общество
В России отмечают День работника сельского хозяйства
Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником.
Вести.Ru вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Суд разделил наследство Началовой
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Телеканал 360° вчера в 12:58
Спорт
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Чемпионат 04:24
Политика
Путин: ситуация в США не позволяет Трампу улучшить отношения с Россией
Внутриполитическая повестка не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу предпринять шаги к кардинальному улучшению отношений с Россией.
RT на русском 05:44
Армия и оружие
Германия прекратит экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии
Правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости вчера в 09:22
Армия и оружие
CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России
Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
РБК вчера в 14:28
Транспорт
Жители омского поселка перекрыли дорогу в знак протеста
Рядом с поселком строится дорога-дублер 70-летия Октября, и транспорт, чтобы избежать пробок на большой развязке, едет через поселок Рыбачий.
Вести.Ru вчера в 07:25
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия
Во ФСИН рассказали о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал об Михаиле Туватине, который является подозреваемым в убийстве девятилетней школьницы в Саратове.
Газета.Ru вчера в 09:30
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном
F1news.ru 03:19
Единоборства
Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева стали чемпионками мира по боксу
В весовой категории до 51 кг Лилия Аетбаева выиграла золотую медаль, победив в финальном поединке турчанку Бусеназ Чакироглу также раздельным решением судей (4:1). Третье место разделили Пан Чоль Ми (КНДР) и Мэри Ком Хмангте (Индия).
Вести.Ru 04:48
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Шоу-бизнес
Максим Виторган впервые высказался о свадьбе Собчак и Богомолова
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ФАН 05:29
Игры
Создатели Crackdown 2 помогают Rockstar в разработке новых игр
За 11 лет существования Ruffian Games выпустила лишь одну видную игру — Crackdown 2. Остальную часть своей жизни студия в основном помогала в производстве других проектов: Kinect Star Wars мультиплеера Crackdown 3 портировала Halo 3 и Halo 4 для сборника Halo: The Master Chief Collection (Xbox One) сейчас помогает в переносе Halo: The Master Chief Collection на РС.
Игромания.ру вчера в 19:50
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29