Общество
Вести.RuВ Подмосковье вновь включили отопление
В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обращениями жителей поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры.
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Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге в Москве и области
С 23.00 часов 20 мая и до конца дня 21 мая в столичном регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах мокрый снег.
РБК 17:35
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Происшествия
Женщина погибла в результате ДТП в Смирныховском районе
Участники ДТП, в нарушение ПДД, не были пристегнуты ремнями безопасности В результате водитель автомобиля получил телесные повреждения, 43-летняя женщина-пассажир скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
АСТВ 19:36
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ вчера в 18:36
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru 18:21
Игры
Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
Игромания.ру 17:33
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Происшествия
Суд в четверг приступит к рассмотрению дела о катастрофе SuperJet в Шереметьево
ПРАЙМ 17:25
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
Армия и оружие
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru 14:15
Игры
Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере
Игромания.ру 13:15
Авто
Renault может закрыть во Франции четыре завода
Тарантас Ньюс 10:47
Космос
Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе
Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения.
Ридус 08:10
ЖКХ
Депутаты предложили повысить платежи ЖКХ
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий включить в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги оплату общедомовых нужд (ОДН).
Московский Комсомолец 11:16
Кино
Режиссёр «Заражения» заявил, что написал на карантине три сценария
Американский режиссёр Стивен Содерберг заявил, что написал сценарии к трём новым фильмам в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
News.ru 10:21
Политика
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
Игры
CD Projekt стала самой дорогой игровой компанией в Европе
19 мая капитализация CD Projekt составила более 8 миллиардов евро.
Cyber.sports.ru 09:19
Общество
Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд разрешил разрезать обломки корабля "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане, чтобы достать на поверхность беспроводной телеграф Маркони.
Российская газета 12:06
Киберспорт
Пользователи Steam занижают рейтинг DOOM Eternal из-за античита от авторов Denuvo
Ранее пользователи Steam начали занижать рейтинг Grand Theft Auto V, однако причиной стала бесплатная раздача игры в Epic Games Store.
Игромания.ру 18 мая в 03:34
Общество
В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 68 пациентов с COVID-19, сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 17:36
Автоспорт
Mercedes vs Феттель. Немецкая команда не готова подписать немца
Нынешний руководитель формулического проекта одного из крупнейших в мире концернов по производству автомобилей Тото Вольфф не хочет приглашать в команду Феттеля.
Вести.Ru 05:30
Экономика
Эксперты ожидают роста производства свинины до 9%
Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.
ТАСС 17:19