В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обращениями жителей поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры.

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